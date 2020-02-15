王贺胜：采取一切可能的措施 打赢疫情防控人民战争

人民网北京2月15日电 （许晓华）15日，国新办就湖北组织开展疫情防控和医疗救治工作情况举行发布会。国家卫生健康委党组成员、副主任，湖北省委常委王贺胜介绍了情况。

王贺胜说，疫情发生以来，全国卫生健康系统将防控疫情、救治患者作为头等大事，国家卫生健康委迅速行动，提请国务院将新冠肺炎纳入了传染病防治法乙类传染病，实行了甲类管理。及时发布疫情和防控工作信息，提出落实“四早”和“四集中”的防治策略，组织制定病例诊治、应急监测、流行病学调查等等的方案，并结合实践不断完善。强化了科研攻关，组织科研机构快速判定疾病的病原，完善试剂盒的优化。各省份都迅速建立了联防联控机制，按照属地化管理的原则，启动了应急响应，加强了城乡疫情防控的网格化管理。落实落细社区防控措施。武汉市按照内防扩散、外防输出的要求，关闭了离汉通道，落实密切接触者隔离等严格的措施，加强了患者的救治。各地卫生健康部门按照中央的统一部署，派出了优秀的医务人员，组成了医疗队，尽最大的努力，还携带了呼吸机、心电监护仪、ECMO等医疗设备和防护用品，从四面八方驰援湖北。

截至2月14日24时，各地共派出了217支医疗队，25633名医疗队员（不包括军队派出的医疗队和队员），调集了三个移动P3实验室，其中在武汉市有181支医疗队，20374名医疗队员。在其他城市，有36支医疗队，5259名医疗队员，这些都大大超过了2008年汶川特大地震医疗救援的调动规模和速度。中央还安排了19个省份采取“一省包一市”的方式来对口支援湖北省，有关省份主动对接，全力支持各受援市州，广大医务人员发扬了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，舍小家为大家，英勇奋战在抗疫的最前线。为了保护人民生命健康，可以说是作出了贡献。经过不懈的努力，特别是采取了针对性强的防控措施，有效压低了流行高峰，削弱了流行强度，为全国乃至国际疫情防控赢得了时间。

“当前，新冠疫情的防控到了最关键的阶段，湖北省武汉市仍然是主战场，医疗救治工作按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持把提高收治率、治愈率，降低感染率、病亡率作为重中之重，来全力打赢武汉保卫战、湖北保卫战。”王贺胜表示。

王贺胜介绍，在降低感染率方面，湖北省特别是武汉市，根据实际情况制定和落实本地区防控措施，严格落实“四早”措施，切实作好“四类人员”分类集中管理。推动防控力量向社区下沉，各自为战，精准管理，发挥基层的网格力量，使社区成为疫情防控的坚强堡垒，确保不出现第二个武汉。

在提高收治率方面，区分不同情况，分类收治管理现有的全部确诊重症患者，含临床诊断患者，要集中到定点医院救治，确诊轻症患者要在方舱医院集中隔离治疗，疑似轻症患者可以在隔离点治疗观察。并且已经将一批体育馆、会展中心、培训中心等等改造成了方舱医院和隔离收治的场所，完善设备设施，加强服务管理，保障安全和良好秩序。目前，已经开放了9个方舱医院，有6960多张床位，在院患者达到了5606名。

下一步根据需要，将继续腾空医院部分的病房，征用部分场馆，改造为定点医院和方舱医院，确保已排查确诊的患者和疑似患者都能够得到集中收治，确保所有没有收治的患者人数清零。

在提高治愈率方面、降低病亡率方面，统筹了国家队、各地的医疗队和湖北医疗资源，统一救治标准、工作流程和技术规范，提高救治水平。采取以院包科、以省包科、整建制接管这样一些模式，集中收治重症患者，发挥专家荟萃的优势，实行疑难病例多学科会诊制度，死亡病例讨论制度等等，来完善和推广救治方案。要发挥中西医结合的优势，及早使用中医中药来治疗。同时，强化院感控制，加强医务人员自身的防护。

最后，王贺胜表示，守护人民健康是医务工作者的天职。我们将坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，采取一切可能的措施，千方百计把收治率、治愈率升上去，把感染率、病亡率降下来，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，作出我们应有的贡献。