“溶·会贯通” 线上直播巡讲会湖北专场举行 

2月14日，主题为“武汉加油！与您一起，‘溶·会贯通’在行动”湖北专场举行，为了响应疫情防控的需要，此次活动采用了创新的模式，通过网上直播的形式进行。据了解，这也是2020年“心健康公益行动”以“线上直播”形式走进湖北的第一场。据统计，此次网上直播有超过1.7万人次在平台观看，3400多条弹幕留言。

图为溶·会贯通”网上直播巡讲会的画面截图

据悉，此次“溶·会贯通”网上直播巡讲会湖北专场由中国医师协会胸痛专业委员会主任委员、“心健康公益行动”执行主席霍勇教授主持，中国医师协会副秘书长石丽英，“心健康公益行动”公益大使、河北医科大学第二医院傅向华教授，华中科技大学同济医学院附属协和医院黄恺教授线上参加了此次会议，而同样奋斗在诊疗一线的湖北襄阳市第一人民医院刘福元教授、湖北宜昌第一人民医院杨简教授也在线上参与了互动。

在会上，中国医师协会副秘书长石丽英在致辞时表示，在现在特殊形势下，急性心梗患者将会优先选择溶栓治疗，胸痛专业委员会 “溶·会贯通”项目根据现实状况实时启动线上系列讲座，真是一场及时雨。同时，石丽英还表示，新型冠状病毒肺炎防控任务非常艰巨，医务人员工作环境非常危险。希望广大一线医务人员顽强拼搏，众志成城，坚决打赢抗击新冠肺炎疫情阻击战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。也务必请大家在抗击疫情的同时，注重加强个人防护，避免疲劳作战、舒缓心理压力、保持旺盛精力，确保身心健康。

中国医师协会胸痛专业委员会主任委员霍勇教授表示，2019年12月以来自2019年12月以来，新型冠状病毒(2019-nCoV)在武汉感染流行并迅速蔓延全国各地，根据国家整体防控方案，绝大部分地区启动限制出入、限制交通等措施。此特殊形势对于急性心肌梗死患者的转运救治流程可能造成一定影响；但急性心肌梗死发病急、致死性高、最佳救治窗口期短、且容易合并呼吸系统感染及呼吸、循环衰竭，更加需要就地积极治疗。正是基于这样的情势，“溶·会贯通”特别启动了本次网上直播系列讲座，为广大心血管救治领域的医生提供更专业、更详细的诊疗方案和智力支持。

奋战在抗击疫情一线的华中科技大学同济医学院附属协和医院黄恺教授做了《新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则》的报告，他提出了当前疫情下STEMI 患者救治要遵循就近就诊、溶栓优先、定点转运、远程会诊等基本原则。他表示，对于感染新冠肺炎生命体征平稳的STEMI 患者，在STEMI发生12小时以内，首先应选择在隔离病房进行溶栓治疗，溶栓成功后继续进行肺炎治疗，待肺炎情况稳定后或者痊愈后再择期进行介入治疗。

同时黄恺教授还表示，目前正在和相关部门沟通，在防控肺炎的情势下如何保障心血管急救包括交通等各方面的保障，此外，通过互联网平台开通网上诊室，为在家的有基础疾病的老年人解决问题，并且与天士力公司协调沟通提供一批免费溶栓药品投递到湖北相关医院中去。

河北医科大学第二医院傅向华教授在会上以《STEMI患者溶栓治疗要点与常见问题答疑》为题进行了讲授，并结合相关病例对当前情势下心血管疾病治疗进行了答疑。他认为，在当前疫情下，为STEMI患者做介入治疗条件不足，尤其是在湖北很多地方已经不具备条件，所以如果快速、规范、高效的采取溶栓治疗方案有着重要的意义。

湖北襄阳市第一人民医院刘福元教授在互动中表示，疫情的发生给身处疫区的医护人员提出了新要求，比如出现了无症状的新冠病毒患者。所以，我们及时启动了预案，严格标准消毒方法，我们的所有医护人员都严格做好各项防护上岗，这样对患者对医务人员都是很好的保护方式。同时他表示，在当前疫情下，早期溶栓是非常好的心血管急救方式。

湖北宜昌第一人民医院杨简教授在互动时表示，宜昌地形多山，很多市县镇都在山区，而且在当前疫情防控封城、封区等防控措施下，转院治疗非常不便，所以溶栓治疗是一种首选的治疗方案，对于像神农架等偏远地区，也会进行远程指导治疗。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。有效的推动了基层心梗患者规范化救治工作，降低了患者的死亡率，而区域协同救治体系的建设也在不断完善，取得很好的经验和口碑。

此次“溶·会贯通”网上直播巡讲会湖北专场顺利举行，疫情下的心血管救治提供了智力支持，让心血管患者看到了希望，也为湖北为武汉抗击新冠肺炎疫情增添了一份力量。

据了解，“心健康公益行动”是由人民日报人民网、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起 “心健康公益行动”于2018年10月在北京正式启动。旨在通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。

据悉，在新冠肺炎疫情持续期间，2020年“心健康公益行动”将主要在线上开展，也欢迎各界人士持续关注。