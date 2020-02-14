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国家卫健委：随着疫情得到控制 医护人员心理压力会下降

2020年02月14日17:08 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月14日电 （刘卿）“随着疫情得到控制，医务人员的心理压力才会逐渐降下来。”今日，在国新办新闻发布会上，国家卫生健康委副主任曾益新表示，国家卫生健康委采取了一系列措施来加强医务人员心理危机干预和心理疏导。

曾益新说，首先是制定了新冠肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则，将一线医务人员列为重点干预的第一级人群，提出有针对性的干预措施和建议；

二是制定心理援助热线工作指南，要求各地设立应对疫情的心理援助热线，指导提供规范的热线服务。目前，共开通了免费心理援助热线448条，在此基础上为一线医务人员开设11条心理援助专线和7个心理网络平台，24小时接听一线医务人员的咨询；

三是加大对一线医务人员心理援助的科普宣传力度，组织专家编写和发行应对新冠肺炎疫情心理调适指南、公众心理自助与疏导指南、社区服务心理支持技巧50问等科普手册。

“最近连续几天新增病例数出现了下降，我们觉得这是一个非常好的迹象。” 曾益新说。

(责编：刘卿、李彤)


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