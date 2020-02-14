南京一民医院与公立医院联动合作，履行责任，共抗疫情

按照南京市江宁区委区政府统一部署，南京一民医院作为南京市江宁区唯一一家新冠肺炎疑似患者定点收治医院，由江宁区医院托管组建，公立医院和民营医院紧密合作，积极履行社会责任，共抗疫情。

据了解，医院管理层和医护人员是由部队三甲医院军转专家及退役人员组成，主要医护人员都参加过17年前抗击“非典”战役。这一次，他们再一次主动请缨，共赴抗击疫情第一线。

据南京兰叶建设集团刘大林董事长介绍，今年大年初四南京江宁区“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部”领导到访南京一民医院后，将医院作为新冠状肺炎疑似患者定点医院，这是对医院的信任。收到集结命令后，所有医护人员放弃了与家人团圆，火速赶往医院，大年初五全院近四百名医护人员在规定时间内均到岗到位，按照防控指挥部要求，医院两天内转送所有住院患者，并建设出可收治200人的疑似患者定点医院。院内再次展开培训及收治病人前的各项准备工作，在疫情面前每个人都深知自己所担负的使命责任，纷纷向医院递交“请战书”，微信群里一句又一句的“我是党员我报名”、“我请战”、“我愿意”掷地有声。全员表示听从指挥、不计报酬、无论生死、随时待命，自愿加入到抗击疫情的第一线。一封封铿锵有力的请战书，筑成道道坚强防线，誓要打赢疫情防控阻击战！

图为南京一民医院院长袁波带领全体医务人员宣誓

图为医护人员在临床一线