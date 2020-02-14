非常时期，武汉“必需诊疗”没停

在抗击新冠肺炎的战“疫”中，武汉是核心战场。记者采访了解到，在武汉，不少医疗机构在进行疫情防控同时，还在竭尽所能地保障常规医疗需求。

血透室超负荷运行

新冠肺炎疫情发生后，武汉市一些医院被指定为定点医院。有的定点医院由于血透室和发热门诊很难隔开，容易发生交叉感染，无奈把血透室关闭。

“对于肾衰竭患者而言，透析是生死攸关的事，不能中断和停止，否则可能没命。”武汉市第四医院肾内科主任董骏武教授声音有些沙哑。该院是疫情期间没有停止血液透析服务的医院之一。

根据武汉市新型冠状病毒肺炎防控指挥部统一部署，1月21日，武汉市第四医院古田院区被确定为新冠肺炎定点医院，整个院区主体大楼腾空，专门收治确诊或疑似新冠肺炎病人。考虑到肾病患者的特殊性，该院紧急添置了21个透析机位，承担着90位新冠肺炎肾病患者的日常透析，目前满载运行。

此外，全年有350余名肾病患者在武汉市第四医院每周进行2次～3次规律性透析治疗，常规的透析治疗如何保证？武汉市第四医院又作出一项决定——在古田院区利用单独的一个楼层，紧急开辟出独立的血液透析中心，并严格按照院感防控规定，与发热门诊进行隔离。“透析病人体质很差，常常伴有高血压、营养不良等，感染的几率会高很多。”董骏武说。

“透析多停一天，病人离死亡就更近一步。”董骏武告诉记者，春节期间，工人都放假了，医护人员齐上阵，“变身”管工、钳工、电工、搬运工，几乎48小时连续工作，终于完成了普通患者血透中心的临时改造。60多个透析机位，能满足360余位肾病患者的透析治疗。

患有尿毒症的夏莉（化名）就是一位外院的受益患者。新冠肺炎疫情发生前，她长期在武汉市汉阳区的一家医疗机构进行透析。而该院自1月27日被确定为发热病人收治医院，除发热门诊外，各科室门诊关停，血液透析中心也在关闭之列。

1月29日，夏莉已经4天没透析了，全身水肿得厉害。无奈之下，她到上述医院求援。了解到夏莉的情况，该院与多家医院进行了沟通。经协调，武汉市第四医院愿意接收夏莉到医院透析。当天下午，夏莉就完成了透析治疗。

病人一下到了饱和状态，武汉市第四医院血透中心正在超负荷运行。该院肾内科医护人员全忙碌起来，从两班制转为三班制，每天工作12个小时。“也有医务人员感染了新冠肺炎，目前最大的困难就是缺少专业的工作人员。”董骏武说。（下转第2版）（上接第1版）

紧急抢救不能停

“承担紧急救治和抢救任务的急诊不能停。”武汉儿童医院急诊科主任蔡小芳说，新冠肺炎疫情发生以来，该院急诊科一直在坚守。

作为新冠肺炎患儿定点救治医院，该院按照要求，从2月8日起暂停了各专科专家门诊、普诊，急诊、发热门诊24小时接诊。

蔡小芳介绍，疫情发生之前，该院急诊患儿很大一部分是呼吸道疾病、感冒、发烧等。现在单独开设了发热门诊，急诊接诊的主要病种发生了改变，主要包括3类：意外伤害，如割伤、摔伤、误服药物、误吸等；各类专科疾病的急性发作，如癫痫发作、糖尿病并发酮症酸中毒等；以及各类危急重症。以往，日急诊量平均600人次～700人次，最高时约900人次。目前，平均每天约100人次。

前不久，武汉市儿童医院就紧急接诊了一位误吸患儿。

2月7日3时30分，1岁6个月的女孩萌萌（化名）被家长带到武汉儿童医院急诊科就诊。当时，萌萌已经出现呕吐和憋气的症状，口唇发紫，咳嗽不止。医生检查发现，萌萌正在发烧，体温有38.5摄氏度。

家长回忆，前几天，家人给孩子喂过花生米，当时萌萌咳嗽了一阵，但之后就平静了，因此没在意。谁知这几天一直咳嗽不停，夜里还开始憋气。

之后拍片发现，萌萌左侧支气管内确实有一异物。但同时，医生发现萌萌肺部有磨玻璃样病变，疑似新冠肺炎。

由于患儿已经缺氧，手术刻不容缓。当天，医院急诊科等多部门联合，在严密防护下，在萌萌左侧支气管内取出一颗花生米，花生米周围已有大量脓性分泌物。萌萌终于转危为安。目前，萌萌转到了该院隔离病区做新冠肺炎核酸检测，生命体征稳定。

线上问诊来帮忙

“怀孕7周2天，肚子偶尔感觉微微的疼，没有出血，需要去医院检查吗？”2月11日，武汉市准妈妈小木利用武汉市儿童医院微信公众号新近开通的“线上问诊”功能，咨询就诊建议。

“已经用了一次了，医生大约1小时后回复，我觉得效率是可以的，为我解决了实际问题，打消了顾虑。”小木告诉记者。

为避免交叉感染，武汉市许多医院的门诊停诊了。为保障患者日常诊疗需求，不少医院开通了线上问询、“云”看病服务。

据武汉市儿童医院医务处相关负责人介绍，为了保障线上问诊即问即答，该院组织了百名医务人员参与线上答疑。目前，该院线上问询已开通24个专业，涵盖发热问询、儿内科、儿外科、儿童保健、妇女保健、乳腺外科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、妇科及产科，还可以对发热患儿、慢病及术后患儿进行随访。线上医生工作时间为早8时～晚8时，患者24小时内的问题将全部回复。

“非常时期，线上问诊不仅可以为发热性疾病患者提供帮助，也可以对慢病患者提供便利，减少感染风险，节省时间及就医成本。”上述医务处负责人同时强调，线上问诊是辅助，疑似传染病患者、急症患者、危重症患者应尽快到医院就诊，不能依赖线上医疗服务。

编后

武汉作为疫情重灾区，在抗击疫情、救治新冠肺炎患者的同时，想方设法满足群众的必需医疗需求，令人欣慰和尊敬。

非常时期，在高度紧张抗击疫情的同时，那些急危重症患者的正常诊疗需求，也万万不能被忽视。比如，不能等的紧急手术、每天都要进行的肾病透析等。这就需要政府做好统筹安排，调配好医疗资源，保证重点必需医疗岗位人员和防护物资配备到位，让必须要看病的非新冠肺炎患者能看得上病，且看得放心。（记者 甘贝贝 特约记者 王琛 通讯员 高星）