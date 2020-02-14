国家中医药管理局：建立中西医协同机制 全力以赴救治病例

人民网北京2月14日电 2月13日，国家中医药管理局召开党组会议暨应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组第20次会议。会议强调，要进一步凝聚全国中医药系统的力量，以战时状态投入疫情防控工作。充分发挥中医药独特作用，补短板、提能力，在这场大战、大考中，交出让人民满意的答卷。

具体来说，一是进一步健全中西医协作机制，指导各地在定点救治医院建立中西医协同机制平台，建立健全中西医共同参与、全程协作的中西医联合会诊制度，加强中西医医务人员协作配合，提高中医药参与率，全力以赴做好病例救治，努力实现提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率的目标。

二是集中全国优势力量支援湖北武汉，指导前方医疗队和专家组全面参与临床救治工作，提高诊疗质量，力求轻症患者尽早治愈，最大程度减少危重症的发生。

三是加大科研攻关力度，加快推进相关科研计划项目实施，科研成果要服务临床需求，要不断优化治疗方案，加快核心方药筛选和有效方药推广应用，特别是要尽快让“清肺排毒汤”等成果在临床救治中发挥作用。

四是切实配合北京市落实落细防控措施，局直属(管)医院要恪尽职守、担当重任，积极融入北京市防控体系，全力保护首都人民群众生命安全和身体健康。同时统筹做好物资保障、科普宣传等工作。