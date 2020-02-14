云南曲靖妇联心理疏导抗“疫”情 帮妇女姐妹戴上“心灵口罩”

随着新冠肺炎疫情的发展变化，无论医护人员、患者，还是家属、普通民众，都承受着一定的心理压力，甚至有些人产生了过度焦虑与恐慌情绪。为引导他们树立不惧、不慌、不添乱的心态，云南省曲靖市妇联招募的心理咨询师积极通过疏导不良情绪、排除心理困扰等方式，把“娘家人”的关爱传递给妇女姐妹。

心理疏导筑防线：为医护人员送去“及时雨”

2月8日，曲靖市会泽县人民医院医疗服务价格监督科主任、副主任护师、心理咨询师王金凤为会泽县人民医院驻守在隔离病房的11名医护人员实施心理干预，助力解决相关人群存在的焦虑、恐惧以及心理危机等问题。

王金凤先引导大家积极分享自己对于健康的认知，用笔写下抗击疫情以来产生的各种不良情绪。在分享环节，医护人员轮流上前敞开心扉讲述十多天以来对自己、对患者、对家人产生的忧虑和焦躁，引起了现场所有人的共鸣。在讲到长时间不能回家而担心家人身体时，几位医护人员落下了热泪，咨询师适时引导大家把负面情绪宣泄出来，气氛顿时轻松愉悦起来。

针对大家的情况，王金凤还开出了心理“处方”：读一本书、制定一个计划、写一封信、画一幅画，达到目标后为自己加油！之后，在音乐的伴奏下，大家集体做起了赶走焦虑的蝴蝶拍、甩手操等运动。大家表示，这样的心理干预很有用，一堂课下来感觉轻松多了，也更有信心继续投入紧张的工作中。

心理疏导巧解闷：为身边姐妹缓解心理压力

李莉是曲靖供电局电力调度控制中心的一名调控员，她还有另外一个特殊身份——国家一级婚姻家庭咨询师、绘画心理分析师。她每天在微信群和朋友圈里分享如何放松身心的办法，提出科学建议，为身边的调控员开展心理疏导，增强大家抗疫保电的信心，让大家都戴上属于自己的“心灵口罩”，筑起一道道群防群控的“防火墙”。

疫情期间，登录电子邮箱成了李莉下班回家后做的第一件事，她每天都会收到一些关于心理咨询的问题。深夜降临，不论是否认识邮件中的人，她都会细致看完，对每封邮件耐心回复，及时给予温暖的帮助。

胡某因为刚步入职场正处于角色转换的过渡期，又遇到这场牵动着无数人心的疫情，难免心里焦虑、压力增大，她毫不犹豫地拨通了李莉的电话，在经过一个小时电话谈心后，心理压力得到了缓解。胡某说：“前几天一直睡不好，紧张焦虑，通过和李莉姐的交谈，我感觉轻松了很多。”

曲靖市妇联相关负责人说，疫情期间，隔离不隔爱，大家虽然不能面对面，却可以“键对键”， 把负面情绪降下来，让积极心态升上去，凝聚起同心抗疫的心理气势和坚定信心,“娘家人”的关爱一直在线。（记者 周玉林□ 包艳玲）