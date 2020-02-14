抗击新型冠状病毒肺炎，如何保护好我们的孩子？

“儿童作为需要成人保护的弱小群体，需要我们主动采取措施全方位地呵护，让他们在这样一个特殊时期仍然能够健康成长。”四川大学华西医院儿科教授毛萌说。

毛萌在儿科领域有30多年执业经历，曾担任过华西妇女儿童医院院长和成都妇女儿童中心院长，至今仍担任全国儿童保健学组组长。作为全国三八红旗手、四川省妇联执委，疫情来临时，她也想尽力“用科普的方式帮助更多的家庭”。

“疫情暴发以后，我们敏锐地意识到大众需要新型冠状病毒预防知识，所以即刻开始动手编写。”1月31日，毛萌携手四川大学华西第二医院、成都市妇女儿童中心医院等单位的儿科专家，以及四川大学出版社，共同编印了《抗击新型冠状病毒肺炎：如何保护我们的孩子》儿童预防小册子（以下简称小册子）。2月5日完成，7日正式出版上线电子版，向公众免费推出。

“在这个特殊时期，如何做好各个方面的防护，让我们的孩子免于感染或者降低孩子感染的风险？”“一旦接触了可疑的人，如何处理？”“居家隔离，如何让孩子健康地生活和成长？”针对这些父母关心的问题，中国妇女报·中国妇女网记者在电子版的小册子上看到，小册子共分五章，用通俗的语言兼儿童插画的方式一一解释了什么是新型冠状病毒；阐述了儿童新型冠状病毒肺炎的传播途径、临床症状、主要治疗手段等内容；给出了如何保护孩子免受感染、日常生活如何应对的具体措施方法……

“父母需要主动学习，了解有关新型冠状病毒的基本常识，掌握预防和识别的基本知识。同时，照顾好孩子的日常生活，兼顾他们的心理健康，使其平安度过这个阶段。”毛萌在小册子的序言中写道：“希望能帮助到每一个家庭，为我们的父母和其他照护人提供一些可行有效的方法，更好地预防儿童新型冠状病毒感染。”（记者 许真学 任然）