在基层抗疫中搭好妇女和家庭的“连心桥”

连日来，福建省泉州市晋江市妇联号召全市各级妇联干部、执委和女企业家积极行动起来，踊跃捐款捐物，并发动身边的妇女群众，为疫情防控贡献半边天力量。据不完全统计，截至目前，捐款已累计260余万元，捐赠1.6万余只口罩等物资，助力疫情防控工作。其中，晋江市妇联、市女企联募集捐款37万余元。

为打赢这场疫情防控阻击战，晋江市妇联不但发动爱心接力向战“疫”一线医务工作者致敬，还利用当地妇联具有鲜明特色、引领妇女群众、深受群众喜爱受益的工作品牌，引导广大妇女和家庭增强疫情防控意识，及时为妇女儿童提供有效的援助，保障了基层疫情防控工作顺利开展。

消除“防疫一线”后顾之忧

在疫情防控的关键时期，中国“柒牌”的防护服爱心生产车间搬进了晋江市三创园海峡石墨烯产业技术研究院实验室。三创园妇联及时响应三创园“柒牌”医用防护服生产项目工作专班的号召，由妇联主席牵头、多名妇联执委参与，为生产防护服开展实验室改造、相关物资保障配备、爱心车间员工后勤等工作发挥主力作用，这让“柒牌”在支持疫情防控工作中吃了颗定心丸。

园区入驻企业十分关注疫情动态，其中，康凌谷生物科技公司主动向奋战抗疫一线的三创园“柒牌”医用防护服生产项目工作专班及相关后勤保障人员捐赠一批公司自行研发的余甘含片、枇杷叶茶，为他们送上来自“娘家人”的“暖流”。该公司总经理助理、三创园妇联副主席何女士表示，在当前抗疫的关键时期，奋战一线的工作人员十分辛苦，公司想为疫情防控做点儿力所能及的事，付出绵薄之力。

“驿站姐妹”守住第一道防线

为充分发挥各级妇联组织和广大妇女群众在抗击疫情中的独特作用，晋江市妇联白兰花家庭驿站项目试点积极行动，通过“线上+线下”相结合的服务方式做好疫情防控工作。晋江市妇联白兰花家庭驿站运行近五年来，已形成了妇女儿童家庭领域服务的“晋江经验”和“晋江模式”。

为提高社区居民对新型冠状病毒的认识，普及防控知识，白兰花家庭驿站社工从上班之日起，积极关注官方发布的各类疫情消息和各类正确有效的防控措施，及时将信息发布在社区居民群、驿站服务群等，引导居民正确应对疫情，协助政府收集信息，回应居民关切等工作。同时发布政府消息，引导居民积极配合政府、社区的摸排工作，减少外出。

驿站社工协助社区，通过电话咨询，记录居民身体状况，了解近期出行情况，确认其近期是否存在湖北省份的居住或旅行史，或是否存在与湖北来晋人员的接触史，同时宣传防疫知识，告诫居民减少出门。

学员快乐宅家“童”心抗疫

为了防控疫情，教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学，学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。作为晋江市妇联的工作品牌、孩子们的“课后乐园”，晋江市儿童之家四点钟学校的春季班服务也相应延迟了，隔离病毒，不能隔离服务。

每天下午4点20分左右，磁灶镇岭畔村儿童之家四点钟学校就会陆续迎来一批小学生，他们在社工老师的带领下，认真做作业，等待着家长下班接送回家。由于受疫情影响，取而代之的是，连日来该村“四点钟学校”的社工通过开展新型冠状病毒线上知识问答并结合题目进行辟谣、解析，引导家长和孩子不信谣、不造谣、不传谣。

“面向孩子们的科普文章”“写给孩子们的新型冠状病毒绘本”……晋江市其他各四点钟学校的社工也利用微信群、公众号、朋友圈等网络宣传渠道向学员和家长们普及了新型冠状病毒的相关知识，开展了如何正确佩戴口罩与如何正确洗手的线上培训等活动。晋江市远祥服装织造有限公司儿童之家四点钟学校的社工在线上组织学员制作防疫主题手抄报，声援这场防疫战。通过这一系列活动，增强广大学员和家庭疫情防控意识，提高自我防护能力。（记者 吴军华□ 李菁雯）