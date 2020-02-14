新冠肺炎流行， 办公室“防疫”指南

复工了，要去上班的你发愁吗？复杂的办公室环境，密集人头、相互接触，密闭空间，有的还开了中央空调，这对我们防控提出了更高的要求。中山大学附属第一医院东院神经一科黄海威教授、内科教研室漆微韡医生给出一个详细攻略。

A上下班篇

大城市的通勤时间通常都比较长，地铁、公交都为我们提供了便利，但是当此特殊时期还是建议大家减少乘坐公共交通的时间，避免长时间搭乘地铁，乘公交车时注意开窗通风。黄海威教授建议，步行、骑车或打车上下班，若必须乘坐公共交通，需全程佩戴医用外科口罩，在车上尽量选择通风的位置，尽量不触碰车内物品，尽量不与人讲话，下车后消毒双手。

打车的时候也要注意，司机应该全程佩戴口罩，并且下车后注意消毒双手及衣物；如果单位离家近，可以选择步行上下班，但也要注意避免扎堆行走，和人群保持1-2米的安全距离。

到单位了建议就爬楼梯，需要乘坐电梯的话，必须佩戴好口罩，哪怕电梯里就你一个。按电梯的时候可以用纸巾隔着按。

B办公室篇

【口罩绝对不能摘】进入办公室，做好防护就是对同事最大的尊重和爱护了，所以和同事交流的时候请一定也佩戴口罩，最好能保持1-2米的安全距离。要一整天都戴口罩的确是不容易的，而且要记得如果口罩外面有污渍、被打湿或者口罩内因为呼吸的关系湿掉了就应该更换，连续佩戴4小时左右口罩也应该更换。

【洗手不能忘】在办公室洗手需比在家更勤，更规范。还记不住7步洗手法的同学们，上班前一定要补补功课呀。饭前、如厕要洗手，接触经过多人传递的文件后要洗手，接触自己的面部，特别是眼睛前一定要洗手，脱口罩后或者戴新口罩前应该洗手，回家前也要洗手。如果担心洗手过敏，可以在出门前消毒双手后戴上一次性手套，但是记得，千万别戴着手套揉眼睛、吃饭或者上厕所，在任何有可能接触到自己的黏膜的时候要脱掉手套哦。

【咳嗽礼仪】在办公室咳嗽礼仪要牢记。不要以为打喷嚏或者咳嗽的时候用双手掩住口鼻就可以了。正确的做法是用纸巾遮掩口鼻，用过的纸巾放入有盖的垃圾桶内，然后用肥皂或洗手液彻底清洁双手，并用流动的水冲洗干净。情急之下没有纸巾怎么办？咳嗽时用胳膊肘挡住口鼻。

【会议该如何开】放了这么久的假，工作耽误那么多，领导肯定有很多话要说，要鼓励员工们加倍努力，但千万可别把员工聚起来开大会，人多聚在一起，感染病毒的风险会增加，通讯这么发达，视频会议也是很好的，要商量着办的事在微信群里也是可以办完的。

有很重要的事情非要开会，也要选一个通风的大会议室，人与人之间隔开1-2米的距离讨论。

【文件能用电子的不用纸质】简化各个部门之间的联络，减少人员在各部门间的流动。在办公室一般每个人都有自己固定的工位，建议大家到了单位就直接回到自己的工位，不要在办公室里走来走去。自己桌上的物品要记得清洁、消毒，特别是电话。可以备一小瓶医用酒精，每天擦拭桌面物品2-3次。

【吃午餐】能一个人吃的饭就不要聚餐了。非常时期，建议大家分开就餐，特别是有饭堂的单位，可以考虑号召大家错峰吃饭，速战速决。

【递送文件】必须要传递的文件、物品怎么接？黄海威教授说，只要同事中间没有“流行病学接触史”（14天内有武汉及周边地区或其他有病例报告社区的旅行或居住史；14天内与确诊患者有接触史；14天内接触过来自武汉或周边地区，或者来自有病例报告社区的发热或有呼吸道症状的患者；聚集性发病），传递的东西我们大可以放心去接，只不过安全起见，传递完之后，特别是手要接触自己面部前一定要洗手或者用酒精对手消毒。

而有流行病学史的员工，即使没有发现症状，为了自己和家人同事的健康，建议第一时间向单位报告，主动居家隔离14天。实际上，如果从春节前开始算起，这个14天的隔离期已经过去了。但目前发现可能存在少数无症状感染者，所以如果有明确的疫区接触史，还是建议上班前做一下肺部CT和血常规的筛查。

C下班回家篇

下班了戴上口罩回家，进门前要记得，工作可以带回家，病毒不要带进门哦。可以把玄关设置为缓冲区。

所谓“隔离缓冲区”，即连接户外“污染区域”和家里面“干净区域”之间的转换区域。我们可以在这个区域放置简易衣架、专门丢弃口罩的垃圾桶以及洗手消毒液。

【外套、鞋、包】进家门之后先脱外套、外裤、鞋子、包，并放置在简易衣架上，也可在此区域放置室内服装，但要记得外出服和室内服之间要隔开，不能放在一起相互污染。如果外出衣物或鞋子表面有肉眼可见的污渍，需要清洗，可以用含氯消毒液浸泡后再常规清洗，如果没有明显的污渍，放在玄关处干燥通风就可以了。

【用过的口罩】要把口罩丢入专用垃圾袋内，然后扎紧垃圾袋口。

玄关的鞋柜上可以放瓶免洗洗手液和75%的酒精。

【手机、钥匙】不需要带进家里的物品可留在隔离区靠门的那边，需要带进家里的物品，如手机可以用消毒液或75%酒精擦拭表面后带进去，最后要记得用免洗洗手液把双手消毒后再进入温暖干净的家。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 何旭鹏）