高血压患者易感新型冠状病毒？ 专家这样说……

现有资料显示，重症及死亡的新冠肺炎患者以合并心血管疾病（包括高血压）老年人居多。高血压在我国发病率很高，在疫情防控期间，不少患者会担心：高血压是不是更易感染新冠肺炎？广州医科大学附属第二医院心血管内科副主任区文超教授特别针对此问题作了解答。

区文超教授认为，疫情防控期间，居家隔离的高血压患者，要做好日常的自我血压测量，坚持定期服药。部分患者可能存在就医不便、药物配备短缺等情况，可以通过网络诊疗的方式帮助解决。

同时，要消除对疫情的过度恐慌，缓解焦虑情绪，减少血压波动。在居家期间，若血压出现大的波动并伴随相关症状，可以在有效防护情况下及时到社区医院甚至二级以上医院就诊。

居家隔离的患者，还需要注意饮食调节，注意控制饮食中盐的摄入，适量增加蔬菜、维生素，选择优质蛋白饮食等。

临床上，常用的降压药包括利尿剂、钙拮抗剂、受体阻滞剂、ACEI/ARB。研究发现，冠状病毒可能会通过攻击表达血管紧张素转化酶2（ACE2）的II型肺泡上皮细胞发挥致病作用。有观点认为，ACEI类药物会反射性增加ACE2，增加病毒感染几率。而另有观点则持反对态度。那么，究竟高血压患者是否要停用ACE/ARB呢？

尽管意见不一，目前多数心血管专家仍倾向认为：使用ACE/ARB增加感染风险的依据不足，理论上讲，新冠病毒通过攻击ACE2造成急性肺部损伤，使用ACE/ARB反馈性增加ACE2表达可能有利于缓解损害。所以在疫情防控期间，正在服用ACEI或ARB类药物的高血压患者不必停药。

（文/羊城晚报记者 余燕红 通讯员 许咏怡）