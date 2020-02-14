防控疫情 澳门各界同心合力

2月13日，澳门特区政府经济财政司司长李伟农在澳门新型冠状病毒感染应变协调中心召开的记者会上表示，为应对疫情冲击，政府将采取第二波经济纾困措施，包括减免税务及规费、加强民生措施、推出电子消费券等。

截至13日下午5时，澳门累计确诊新冠肺炎病例共10例，过去9天内没有新增病例。此次疫情发生以来，澳门特区政府迅速采取有力措施，澳门社会各界团结一心合力战“疫”，为城市卫生安全筑起坚固屏障。

驻澳中资企业多方襄助

连日来，驻澳中资企业采取多种措施，协助特区政府购买防疫物资，保障民生供应和价格稳定，为中小企业提供应急资金支持和优惠政策，与澳门社会各界携手抗击疫情。

南光集团累计运抵澳门1553万个口罩，并向特区政府捐赠约3.4吨消毒用酒精。南光集团还主动下调冻猪肉、冻牛肉、冻鸡肉等产品价格，保障民生物资供应稳定。南粤集团向特区政府捐赠洗手液2万支、防疫药品2万多盒。

中国银行澳门分行和工商银行澳门分行分别推出50亿澳门元中小企业贷款计划，并提供申请绿色通道、利率费率优惠等配套措施，通过微信银行、手机银行等线上渠道，为医疗药品、批发零售、餐饮酒店、旅游交通等行业的中小企业提供专项贷款。

交通银行澳门分行对受延迟上班还款受影响、受疫情影响经营暂时有困难的用户，给予延长免于罚息、豁免手续费、协助客户申报政府补助等优惠安排。广发银行澳门分行和澳门国际银行也为受疫情影响企业提供免费利息延期、减免汇款手续费等待遇。

太平澳门及时做好客户理赔服务，安排专人负责新冠肺炎患者理赔案件，开通绿色通道，简化理赔手续。人寿澳门为澳门参与抗击疫情的医护人员和其他人员，无偿提供保险服务，包括5万澳门元医疗保障和50万澳门元身故赔偿。

为减少劳务人员频繁在珠澳两地流动、避免交叉感染，澳门中国企业协会所属的南光集团、中银澳门、南粤集团、中航澳门、振华海湾、中建澳门、工银澳门、澳门国际银行、交行澳门、中国电信澳门等10家中资企业，承诺为近2000名必须留在澳门服务的劳务人员免费提供临时住所。

市民满意抗疫措施

为对抗新冠肺炎疫情，澳门特区政府此前采取了加强入境管制等一系列措施。澳门爱国教育青年协会博士智库委员会一份调查显示，受访者最满意的首5项“抗疫”措施分别为“保障口罩供应澳门市民计划”（88.5%）、“对来澳湖北旅客采取的入境措施”（82%）、“取消春节期间所有大型活动”（81.4%）、“对留澳湖北旅客采取的隔离措施”（78.1%）和“所有大专、非高等教育机构及私立补充教学辅助中心延迟开课，受资助的托儿所暂停服务”（76.5%）。

2月6日，澳门特区政府卫生局开通“抗疫支持义务后备队”网上报名的招募工作，招募澳门医疗从业人员、就读医护课程的大专生、退休医疗人员等，准备成立医疗、护理、心理支持及行政后援共4个类别的后备队。至11日，已有993人报名。

中国人寿澳门分公司为卫生局工作人员及获征召参与抗疫工作的其他人员，无偿提供一笔超过5万澳门元的医疗保障以及50万澳门元的身故赔偿，有关保障期为2020年2月6日至8月31日。

应变协调中心表示，第三轮保障口罩供应澳门居民计划已于12日开始，截至当天下午5时，已经售出106万个口罩，即有10.6万名市民已前往购买。应变协调中心强调，所有供应购买的口罩均经过卫生局审查品质，其防护性能有保证，请居民放心使用。

社会各界团结一心

澳门妇女联合总会配合特区政府防疫措施，发挥社团的桥梁作用，采取预防及宣传措施，与特区政府及澳门市民共同应对疫情，为打赢疫情防控战贡献半边天力量。妇联总会启动应急机制，包括利用多个妇联平台如微信、手机短信以及致电独居长者，向会员、市民发送预防宣传及最新疫情信息，并举办“认识和预防新型冠状病毒肺炎讲座”，提升会员及市民对新型冠状病毒的认知。

澳门大学中医药研究院专家从免疫学、病毒学和中医学的角度，为市民介绍新冠病毒的防疫方法。澳门大学中华医药研究院副院长、免疫学专家陈新教授表示，免疫力对抵抗传染病有决定性作用，大众应努力在日常生活中提高免疫力，坚持规律、适量的运动，充足的睡眠，保持放松愉悦的心情。

澳门当地组织和企业也纷纷捐资捐物，协力抗击疫情。12日，澳门福建妇女联谊总会和永同昌集团董事局主席张宗真向澳门特区政府捐赠2万个口罩、3200个手套和2400包中药配方冲剂。13日，澳门华元堂药业有限公司和澳门永安制药厂有限公司向特区政府捐赠数十箱花青素胶囊、中华一号胶囊、破壁灵芝孢子粉胶囊等保健品。