奔赴武汉义不容辞

九三学社松江区委社员、上海市松江区中心医院呼吸内科副主任医师盛春风在武汉三院已经上岗多日了。

盛春风是个湖北人，作为一名有着十余年丰富临床经验的医生，她的业务范围涵盖了传染病学、呼吸与危重症医学等专业。

“我来松江中心医院工作4年，因为工作排班等因素，没有回过老家一次。今年终于能回湖北了，却没想到是以援鄂医疗队员的身份来。”她觉得奔赴武汉义不容辞，因为那是一座她熟悉的城市。

和盛春风一样，很多民主党派成员战斗在新冠肺炎疫情防控一线，除了医务工作者外，还有自愿将宾馆作为集体隔离点的酒店高管，也有保障物资输送的管理者，工作不同，但他们付出了巨大努力，为疫情防控作出了贡献。

抗非典“老兵”再上战场

在支援湖北的北京医生中，有一位是抗击非典的“老兵”，他就是曾被中宣部授予“时代楷模”称号的民建会员、北京朝阳医院援鄂医疗团队医生组队长唐子人。

1月30日，唐子人团队所在的北京医疗队接管了武汉协和医院西区2个隔离病房，与当地医生密切配合，迅速制订诊疗方案。

“虽然每进入一次病房，将近10个小时不能吃喝，但这点苦算不了什么，一起努力，为疫情防控加油！”唐子人说。

这不是唐子人第一次选择“奔赴前线”了。2003年，非典疫情袭来，唐子人积极报名，被派往宣武医院SARS重症监护病房；2010年玉树抗震救灾期间，唐子人作为卫生部医疗队成员第一批奔赴救灾前线；之后，又先后参加了卫生部赴海地医疗队和雅安地震医疗队……

“我相信，只要万众一心，没有克服不了的困难。”唐子人说。

冒雨请战踏勘雷神山

近日，武汉雷神山医院开始收治首批新冠肺炎确诊患者。在医院的建设中，有民进会员、中南建筑设计院雷神山医院给排水总工程师洪瑛的一片心血。

在接到雷神山医院项目建设召集令的第一时间，洪瑛毅然请战，当晚冒雨往返70公里踏勘现场。医院对生活和医疗污水的处理标准非常高、设计更严格，她全身心投入到污水和雨水排放处理方案研究中。

为确保地下给排水管道的预埋效果，她和项目组24小时内确定排水管网的走向、污水处理站和雨水收集处理池的选址，以便施工先行开挖。

“我们基本上是边设计边施工，管网埋完马上地面就回填了、马上就做道路了，基本上就是不能出错，一次就要到位。”洪瑛说。