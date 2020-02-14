没有一个冬天不可逾越

2020年的春节，对于中国人民来说注定难忘。这场与新型冠状病毒的斗争，不但牵动着每一个中国人的心，也牵动着世界各国人民的心。来自世界各地孔子学院的师生、因学习中文而走近中国的民众、热爱中国文化的外国友人……用各自的方式为中国加油、祈福。

用中文传递温暖

“中国！中国！武汉！武汉！你听见了吗？这里是苏丹，得知你们正在同病毒斗争，我们感同身受，痛在心间……”数十名来自苏丹各大学中文系和在孔子学院学习中文的学生用中文齐声朗诵诗歌《加油中国 加油武汉》，清透嘹亮的声音穿越镜头，跨越距离，为中国抗击疫情加油打气。

在此刻，中文不仅仅是一门学生们学过的语言，更成了他们传递感情、表达祝福的桥梁。

“轻轻地捧着你的脸，为你把眼泪擦干。这颗心永远属于你，告诉我不再孤单……”来自英国北爱尔兰奥斯特大学孔子学院下设米尔本小学孔子课堂合唱团的孩子们，用中文合唱《让世界充满爱》。童稚歌声的背后，是他们对中国的祝福—— “武汉加油！中国加油！”

同样唱起《让世界充满爱》这首中文歌的还有德国伯乐高级文理中学中文合唱团的孩子们以及该校于2019年9月到武汉参加秋令营的部分同学，他们将所有的祝福融在歌声中，用音乐传递温暖。

在2019年“汉语桥”世界中学生中文比赛中获得冠军的意大利男孩郑彦柯，用流利的中文表达了自己对中国的祝福和信任。“现在，我妈妈还在上海。在中国，我也有很多朋友，我会担心他们。但当我看到了中国政府和中国人民为抗击疫情所做的努力时，我相信在大家的团结合作下，一定能走出艰难时刻。武汉加油！中国加油！全世界一起加油！”

波兰格但斯克大学孔子学院小学员莎莎（Maria）则将汉字“武汉加油 中国加油”写在了自己的画作上。喜欢汉语、热爱中国文化的莎莎了解到中国正在抗击新冠肺炎疫情，第一时间用手中的画笔传递和表达对于武汉和中国的支持。

跨越距离的祝福

“你们好！一直以来被武汉引以为傲的‘黄鹤楼’也曾在历史的烽火狼烟中几经损毁，但多次修复重建。现在，虽然疫情危急而艰难，但是我相信不管多艰难也一定会挺过去的。我愿和大家同甘苦共患难，一同携手，渡过这次难关。”在日本枚方市日中友好协会副会长榊原启雄的信中，是他对中国人民的深深牵挂。曾在关西外国语大学孔子学院学习汉语5年的他对中国有着深厚的感情，曾多次赴中国旅行和工作。

同为关西外国语大学孔子学院的学员、枚方市日中友好协会理事森田洋子女士自新冠肺炎疫情爆发以来，时刻关注着中国人民，尽己所能帮助中国朋友。“我每天都关注着中国的新闻，看到中国人民正在经受着疫情带来的苦痛，我很痛心。我相信在不久的将来，大家会渡过难关，恢复到以前的生活。我衷心地为中国加油！加油中国！加油朋友们！”

一声声“中国加油”来自世界各地孔院的师生，他们挂念着中国，愿同中国人民一同共克时艰，更相信光明终会到来。

葡萄牙里斯本大学孔子学院外方院长齐莉娅表示，我们深深地感受到此次疫情给中国的一些家庭带来了痛苦，医护人员也面临着前所未有的困难。“里斯本大学师生以及葡萄牙民众对你们遭受的巨大痛苦感同身受。与此同时，我们也钦佩和赞赏中国人民及每个社区面对目前困境所展现的非凡应对能力和巨大决心。在里斯本大学孔子学院，我们将继续开展汉语教学，教授这个伟大国家的语言和文化，通过学习知识，让我们跨越文化与国界团结在一起。这也为我们能够更好地应对未来的挑战做好准备。”

罗马大学孔子学院中方院长张红说，在这个特殊的时期，罗马大学孔子学院的中意教师心系中国，关注疫情。“希望我们中意双方同舟共济，一起努力，为中国祝福，相信一定会有奇迹发生！”

来自埃及苏伊士运河大学孔子学院的同学们听闻中国正在抗击新冠肺炎疫情，也在第一时间送上诚挚祝福。“中国战胜过无数艰难困苦，相信能够渡过此次难关。中埃虽远隔山海，但我们心系中国与中国人民。”

来自八方的支援

伴随着一声声“加油”祝福而来的是孔院师生的捐助。为了驰援中国战胜新冠肺炎疫情，不少孔院积极募集善款，筹购物资。

在美国，新罕布什尔大学孔子学院下属孔子课堂朴茨茅斯高中的美国同事将口罩、防护服、外科手术服等送至孔院，希望能将这些物资寄往中国。他们说：“期盼早日打赢这场疫情阻击战，中国加油！”

美国佐治亚州立大学孔子学院中方院长朱姝携孔子学院教师及员工发起捐款，并筹集了100余套防护服、10000副手套及100副眼罩发往国内。

俄罗斯国立人文大学孔子学院同中国留学生一起为中国募集、运送医疗物资，捐赠了一次性医用外科口罩、N95医用口罩、医用防护服等。

除了孔院组织的捐助外，还有来自个人的捐助。关西外国语大学孔子学院一位市民讲座学员便是其中之一：“我去过武汉，为大家的困难感到伤心。不过我也总算为我的中国朋友们找到口罩送给他们了。希望中国尽快恢复！”

来自巴基斯坦的留学生李帅看到有巴基斯坦民众准备了一些口罩、药品以及食品准备运往中国。“我希望自己能成为一名志愿者，为武汉、为中国尽一份心意。虽然我出生在巴基斯坦，但中国是我的第二故乡，所以现在我不想离开我的第二个家（中国），中巴友谊万岁！”李帅说。

正如罗马大学孔子学院下设国立住读学校孔子课堂中方志愿者教师申旭娜所说：“严寒之中，星星之火，也可温暖人心；干涸之时，滴水之援，也能滋润大地。万众一心，共克时艰！相信我们一定会打赢这场战役！”