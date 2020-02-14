抗疫一线，他用生命书写忠诚

1月30日清晨5时30分，位于松花江畔的吉林市，寒风凛冽。夜色中，沈阳铁路公安局吉林铁路公安处20多名民警来到一个小区，送别两天前牺牲的战友刘大庆。

“现在是疫情防控的特殊时期，不方便组织追悼会，老刘，对不住了！”吉林铁路公安处吉林北车站派出所所长刘罡眼含泪水说。

在这个寒冷的冬季，面对疫情肆虐下的繁重工作，1月28日，58岁的吉林铁路公安处吉林北车站派出所民警刘大庆倒在了疫情防控和春运安保的第一线，用生命兑现了一名共产党员的誓言。

在吉舒线上有一个铁路道口，这里曾经是刘大庆的“责任田”。

这个道口位于吉林市化工运输的核心枢纽区，日均车流量达万余辆，重载车、危化品车往来不断，也是吉林铁路公安处吉林北站派出所管内最繁忙的一处道口。这个道口车流量大，灰尘多，环境差，今年以来，刘大庆主动要求承担起该道口的整治、疏导工作，道口安全也成了他经常挂在嘴边的一个话题。

因为有参与非典防控的经验，刘大庆主动请缨在道口负责起了往来车辆的防疫卡控工作，对重点车辆驾驶员进行体温检测。天气严寒，一般人即使穿上厚厚的衣服，也冻得直打哆嗦，可他在道口往来的车流中疏导、指挥，一站就是好几个小时。

不光如此，由于派出所警力紧张，他主动承担起疫情防控的后勤保障工作。他还抽出时间和同事到车站站区检查疫情防控工作，对吉林北站内停留的大量列车运载货物进行检查，保障运输货物的安全。

为确保道口安全，刘大庆连续1个多月“钉”在道口上，在零下20多摄氏度的严寒天气里，坚持每天早上6时从家出发去上班。

1月27日夜里，忙碌了一天的刘大庆在派出所值班。23时，刘大庆感觉身体不适。经医院检查，虽然没有大碍，但是医生建议让他休息几天。派出所领导了解情况后让他立即回家，可刘大庆却说：“都这么晚了，就别找人来替我值班了。我坚持一晚上吧，检查结果不是没啥事嘛！”

可是，1月28日凌晨3时，值班副所长李月接到刘大庆的电话。电话里，刘大庆声音虚弱，“我好像不行了。”李月猛地一惊，赶紧起来，跑到他的值班室，看到刘大庆脸色煞白，气息微弱，立即拨打了120急救电话。

虽然经过一天的抢救，但刘大庆还是因为脑溢血，于28日20时去世。

在同事眼里，刘大庆不但是工作榜样，还是好大哥、好兄弟！

吉林铁路公安处龙潭山车站派出所副所长李军与刘大庆共事20多年。他回忆说，有一次在吉林站，正在值勤的刘大庆发现一名重大案件嫌疑人。嫌疑人见跑不掉了，便打碎窗户玻璃，捡起玻璃就刺过来。当时，周围旅客都吓得乱跑，可刘大庆一点没含糊，第一个冲上去。大腿被玻璃划出一道十几厘米长的口子，但他忍着剧痛，和同事一起将嫌疑人制服。

那是刘大庆第一次荣立个人三等功。

“非典疫情最严重的时候，所有人都非常紧张，但是师傅每次有警情，都走在最前面，让我们年轻民警跟在他后面。”吉林车站派出所副所长刘宇回忆说。刘大庆是刘宇的师傅，2003年非典疫情期间，在吉林车站派出所工作的刘大庆没有一丝一毫的退缩，一直工作在第一线。“师傅属于乐天派，总是将个人安危置之度外，却十分照顾我们！”

在值勤岗位工作的刘大庆，干起活来一点也不惜力，每天除安全检查、巡查宣传、服务旅客外，还积极开展查缉工作。他一边干，一边学，慢慢积累不少识别、审查的经验，在没有现代科技和先进设备支撑的那些年，最多的时候，他一年抓到20多名公安部网上在逃人员，让许多民警称赞不已。

刘大庆逝世后，公安部、公安部铁路公安局都发来唁电，对刘大庆因公殉职表示慰问。日前，公安部追授沈阳铁路公安局吉林铁路公安处吉林北车站派出所三级警长刘大庆全国公安系统二级英雄模范称号。从1983年起参加铁路公安工作，37年来，刘大庆在平凡的岗位上，用奉献守护着平安，书写着一名人民警察的忠诚。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 11 版）