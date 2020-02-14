2月13日一大早，在河南省虞城县稍岗镇李举人村，初春的阳光漫洒在农家院，李红国吃罢早饭，正打扫着庭院。最近他独自一人居住，大门时刻紧锁。不一会儿，隔着院门传来村支书李红兵的声音：“红国，身体咋样？体温多少？中午想吃啥？我再送点菜吧？”李红国连忙回应：“身体好得很，36度5，中午我下面条吃，昨天你送的菜还鲜着哩。”

这是李红国被隔离的第六天。他之前从武汉回来，按照规定，要隔离观察14天，无异样才能回家。而他原本可以不用这样……

时间回到1月22日，腊月二十八，正是新冠病毒肆虐之时，李红国却决定前去武汉，遭到全家反对。妻子直言：“那里恁危险，咱爹就你一个儿子，别瞎逞能。万一你出事了，咱俩儿子咋办？”李红国安慰了妻子，随即开始整理行李。

原来，当天他接到虞城老乡、郑集乡张贾楼村村民张守业的电话：“火神山医院急需一批木工和钢筋工，去不去？速回！”李红国毫不犹豫，立马回复：“去！”他向家人解释：“眼下疫情这么严重，你不向前冲，他不向前冲，这个疫情咋阻挡？”

和李红国一样，当天力排众议、决定“逆行”援建的虞城人达18人。张守业作为援建老乡的主心骨，刚接到公司需要工人的消息时，也忐忑过：“大家常年在外打工，好不容易回家过年，现在要火速赶到武汉去，万一出事，咋对得起老乡和他们的家人？”但让张守业惊讶而感动的是，大伙儿二话没说，拎起行李就走。

18人当天就启程，火速赶往武汉火神山医院建设工地。“白天黑夜不停干，有时一天24小时不歇班，其中大年初二到初三，我们连续工作26个小时！”李老家乡的张连军说。

时间飞驰，2月2日武汉火神山医院正式交付，18位虞城老乡圆满完成任务。

“敬礼！你们是虞城的骄傲，我们代表家乡人民，欢迎你们回家！”2月7日晚8时许，在连霍高速虞城县南出站口，虞城县交警大队队长马世泉率全体干警迎接援建老乡。

郑集乡张庄村村民张天赐激动得落泪：“回家真好！”与18名虞城老乡同行的，还有商丘市夏邑县1人、云南省镇雄县果珠乡2人，虞城县委县政府一同接下。

按照防疫要求，县委和县政府把21人分别安排在郑集乡、城郊乡、李老家乡、稍岗镇5个安置服务点，进行14天隔离观察。虞城县县长、县疫情防控指挥部第一副总指挥长白超表示，一定认真做好援建老乡的隔离观察和安置保障工作，对他们负责，也是对一方百姓负责。

隔离病毒，但不隔离爱。12名援建老乡被安排在郑集乡国税分局的独立大院，单人单间，房间由办公室改造而成，配有桌椅床柜、米面油熟食、洗漱防护生活必需品等，还有专门工作人员和医护人员24小时轮流值守。考虑到援建老乡们都爱听戏，县里还给每人配了唱戏机。

2月9日，12位援建老乡联名给县委县政府写感谢信：“能参加火神山医院一线援建，我们感到非常荣幸。我们归来，县里给我们无微不至的关心和爱护，由衷感谢……”虞城县委书记、县疫情防控指挥部总指挥长朱东亚说：“我为人人，人人为我。国家有难，他们挺身而出，大家发自内心地尊敬和铭记。”

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 06 版）