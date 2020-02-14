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抗击疫情，侨胞给力

毕  昇

2020年02月14日08:34 来源：人民网－人民日报

【人物】捐赠物资的肯尼亚华侨华人

【故事】这几天，一段“口罩航班”的短视频感动了万千网友。从肯尼亚首都内罗毕飞往广州的南方航空CZ634航班，是一个普通航班。当地时间2月3日，由于货舱已满，工作人员将客舱前舱清空，把一箱箱物资摆放在前部机舱座椅上。原来，这些箱子里装满了包括N95口罩、医用外科口罩、医用手套、防护服、体温仪、采血管等医用物资，全部是肯尼亚的华侨华人给国内的爱心捐助，用以抗击新冠肺炎疫情。为将物资运送回国，“在非常时期，采用非常措施”。虽然航班因此延误了数小时，但乘客毫无怨言，纷纷点赞。

【点评】

抗击疫情的爱心，没有山海的隔绝，没有地域的界限。对于中华儿女来说，不管人在哪里、无论走到哪里，只要祖国需要，爱国之心就不会缺席。

新冠肺炎疫情发生以来，海外华侨华人一直密切关注，共同出力。肯尼亚的华侨华人第一时间通过各种通信群组商议如何驰援，目前已筹集了一批善款和多批物资。法国里昂华人总商会向武汉捐赠10万个N95口罩，西班牙华侨华人捐赠的口罩等医用物资已运抵国内，新加坡华侨华人和驻当地中资机构采购的第一批240箱7.5万个N95口罩已运抵上海……广大华侨华人虽然与祖国远隔千万里，但不忘祖国、不忘乡梓、不忘身上流淌的中华民族血液，以一片赤子之情、用看得见的行动，为祖国抗击疫情加油鼓劲。

华侨华人遍布在全球各地，他们用自己的双手创造着美好生活、为当地发展作出贡献，也始终热情支持祖国发展的各项事业。这是一群深怀爱国之情、坚定报国之志的同胞。无论是大地震大洪水还是非典疫情、新冠肺炎疫情，每每困难出现，海外侨胞都会快速行动起来，调动海内外各种资源与力量，同祖国人民一道奋战。正如一位海外华侨华人组织的负责人所说，全力支援抗击新冠肺炎疫情，“汇聚起我们点滴的力量”。

路遥知马力，患难见真情。打赢疫情防控阻击战，需要凝聚侨心、以“侨”架“桥”。广大华侨华人的爱国之情、报国之志，增进了中国同世界的联系，强烈激发了中国人民同舟共济、众志成城的信念和决心。广大海内外中华儿女紧密团结起来，我们一定能打赢这场战“疫”。

【网言网语】

武汉加油，心系祖国，这是侨胞“爱的航班”。

——@风在吼  

国家有难，八方支援，中华儿女都行动起来了。

——@中国红  

天南海北，有中国心，就有中国爱，大爱无疆。

——@阔步快走  

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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