面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国文艺工作者积极行动起来，不但捐钱捐物，而且迅速推出战“疫”文艺作品，以文学、歌曲、舞蹈、书画和短视频等形式，深入宣传习近平总书记重要指示和党中央重大决策部署，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，讲好中国抗击疫情故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，充分发挥文学艺术强信心、暖人心、聚民心的独特作用，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。

主动担当迅速行动，积极投身疫情防控阻击战

“你的样子，就是中国的样子；你什么样，中国就什么样……”无论是84岁高龄仍奋战抗疫一线的钟南山院士，还是身患渐冻症却没有休息过一天的武汉金银潭医院院长张定宇；无论是脸庞留下深深勒痕的“最美医生”刘丽，还是“清洁了我们心灵”的普通环卫工人袁兆文……中央广播电视总台“2020年元宵节特别节目”用真情灼热的语句讲述他们的故事，听者无不为之动容。

这是一台不同寻常的元宵晚会。节目现场的观众席空无一人，然而观众并未缺席。特别是白岩松、水均益等主持人和陈道明、濮存昕、张国立等演员倾情演出的诗朗诵，好评如潮。网友喊出“再凛冽的寒冬也阻挡不住春天的到来！”“这场疫情防控阻击战，我们必将胜利！”

疫情当前，吹响文艺战“疫”集结号。宣传文化主管部门和广大文艺工作者主动担当、快速反应，积极配合疫情防控，踊跃投入战“疫”主题创作。

中宣部组织开展“防控新冠肺炎疫情公益歌曲展播”，《坚信爱会赢》《拿出勇气》《武汉伢》《我要你平安归来》《最美的温暖》《明天依然最美》等歌曲在全网集中推出，其中《坚信爱会赢》抖音播放量9548万次、快手播放量3179万次。文化和旅游部推出在线公共文化和旅游服务，广东、福建、山西、山东、湖南等地专门开办“一心一‘艺’战疫情”“文艺抗疫”“文旅战‘疫’”等专栏，讲述感人故事，讴歌社会真情。国家广播电视总局先后两次向湖北各级广播电视机构赠送12部电视剧、70部动画片、12部纪录片、70部广播剧，共计近1000小时。目前，“广播电视节目‘众志成城 共同战疫’公益展播活动”正在开展，为全国人民同舟共济打赢疫情防控阻击战提供更加丰富的精神食粮。中国文联、中国作协等发出倡议，引导和激励广大文艺工作者投身创作。中国美协、中国音协、中国视协等全国文艺家协会及各地文联、作协持续开展抗疫主题优秀文艺作品创作，切实担起文艺工作者的使命和责任。

在国家需要时，新时代的文艺工作者自觉与人民同呼吸、共命运、心连心。词作家乔羽、舞蹈家陈爱莲、歌唱家单秀荣、钢琴演奏家鲍蕙荞、京剧名家于魁智和张建国、琵琶演奏家赵聪等第一时间纷纷出镜，为武汉打气，为国家祈福。中国东方演艺集团、中国交响乐团等单位调集精兵强将，第一时间创作了一大批文艺作品，王晓岭、卞留念、印青、甲丁、任卫新、廖昌永、雷佳等参与创作了多首歌曲。韩童生、刘佩琦、倪大红、张凯丽、佟大为、刘烨、郭涛、陶虹、海清等国家话剧院演员快速网络集结，中国国家画院各位艺术家纷纷拾笔泼墨，共同为打赢疫情防控阻击战发声助力。

聚焦一线踊跃创作，传递全民抗疫正能量

当看到医务工作者逆行抗疫、济世救人，看到普通民众尽自己所能、同舟共济，广大文艺工作者迸发激昂热情踊跃创作，记录下中国人民面对磨难时的顽强与大爱。

循着源自内心的感动，广大文艺工作者以优秀的文艺作品深情赞美白衣战士。

歌曲《我要你平安归来》以歌词“我知道你的使命/我懂你执着的逆走/那一声声急切的召唤/就是现在需要你的时候”，献给一线抗击新冠肺炎的医护工作者。歌曲《最美的温暖》赞美了一线共产党员的使命担当：“又是一次生死不离的牵手/又见你毅然写下誓言/奔赴最前线/战斗最前沿/我是共产党员让我冲在前”。

老中青文艺工作者发挥各自所长，深情聚焦疫情防控实践中的感人形象和典型事件。106岁高龄作家马识途为抗疫作词、挥毫，95岁高龄漫画家李滨声在北京日报客户端发布漫画新作《一战成功》，作家吉狄马加创作长诗《死神与我们的速度谁更快》。不少新文艺群体也积极参与抗疫题材文艺创作，郎朗、李宇春等88位文体志愿者通过手机录音完成合唱歌曲《一直到黎明》，向战斗在抗疫一线的医护工作者和每一位在各自岗位上为城市运转付出努力的人们表达内心的敬意与感动。

热情礼赞、真情讴歌，优秀战“疫”主题作品真情传递全国上下众志成城抗击疫情的正能量。

从令人垂涎的美食，到名扬中外的黄鹤楼，再到满载乡情的长江大桥……由17位来自武汉的文艺工作者倾情献唱的歌曲《武汉伢》，用深情的旋律展现着武汉的街头巷尾，不仅唱出了武汉人的肺腑之言，也唱出了全国人民对武汉的美好祝愿。

线上线下各展所长，凝聚疫情防控阻击战强大合力

疫情防控阻击战在全国打响后，全国各地文艺工作者携手并肩、各展所长，通过书法、绘画、篆刻、诗朗诵、音乐、雕塑、诗歌、小品、漫画等艺术形式，线上线下凝聚起打赢疫情防控阻击战的强大合力。

传统曲艺发挥地域特色，莲花落《齐心渡难关》、快板《坚决打赢攻坚战》、淮河琴书《母女防疫情》、梅花大鼓《众志成城》、常德丝弦《打好疫情阻击战》、大鼓《天佑中华万万年》、单弦《为逆行者点赞》、长沙弹词《众志成城战疫情》、河北梆子《天佑中华》、数来宝《福佑华夏》等作品，掀起宣传疫情防控的“风暴”。

大耳朵图图告诉你“须警惕”，孙悟空喊你“勤洗手”，哪吒示范戴口罩……上影集团上海美术电影制片厂多个经典动画形象第一时间宣传新冠病毒防范口诀。

中央芭蕾舞团团长冯英带领芭蕾创意工作坊的创作人员，居家录制抗击疫情舞蹈短视频，运用丰富的肢体表达和质朴真挚的语言为生命加油，为生命起舞。

中国儿童艺术剧院“隔空”创排了一部送给孩子们的朗诵剧《唤“福”——梦中童话》，慰藉在家的孩子们，也让成年人去思考善待一切生命的道理。

非常时期，互联网发挥独特作用，精彩纷呈的线上文化内容丰富了公众精神文化生活。

全国各地博物馆利用已有数字资源推出一批精彩网上展览，包含《全景故宫》《大唐风华》《战国雄风》《数字敦煌》等；中国美术馆在网上开设《向医务工作者致敬——中国美术馆藏医护题材作品欣赏》；国家大剧院推出“线上大剧院”，免费向公众提供高雅艺术音视频资源；天津多家相声演出团体在新媒体平台上开起直播，把相声茶馆搬到了网上……

主流媒体纷纷推出文艺特刊、发布诗歌专辑、设立艺术战“疫”专栏；部分商业网站积极作为，制作专题、推广播放抗疫公益单曲，邀请文艺界、体育界志愿者演唱公益歌曲；中国文艺志愿者协会号召广大文艺志愿者通过网络直播、短视频、图文展示等方式，积极开展创作、培训、表演、展示、评论等文艺志愿服务行动。

“你们就像战争时期的文艺宣传队。”对于网友这样的评价，文艺界抗击疫情主题歌曲《坚信爱会赢》曲作者舒楠很振奋、很欣慰：“中国文艺工作者从延安时期、抗战时期就有这样的优良传统，就是用笔做刀枪、用歌声鼓舞民众。”

在全国上下勠力同心抗击疫情的特殊时期，秉持为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀的创作理念，广大文艺工作者以应有的使命与担当谱写着众志成城的雄浑和声。

（新华社北京2月13日电 记者周玮、史竞男、王思北）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 04 版）