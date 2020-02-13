侧记：确保重要医用物资和医疗资源用于临床救治一线

人民网北京2月13日电 （高瑞瑞）2月13日下午3点，国务院联防联控机制新闻发布会准时举行。

“发热、乏力、干咳仍然是最重要的临床表现。粪便中分离到病毒并不意味着该病主要传播途径发生变化。”发布会一开始，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋针对从新冠肺炎患者粪便中分离到病毒的情况进行了说明。

“为做好新型冠状病毒肺炎患者早诊早治，落实好湖北病例应收尽收、应治尽治工作，湖北省增加了“临床诊断病例”分类，对疑似病例具有肺炎影像学特征者，确定为临床诊断病例，以便患者能及早按照确诊病例相关要求接受规范治疗，进一步提高救治成功率。”米锋说。

当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，医疗物资和医疗资源始终牵动着全国人民的心。在今天的发布会上，国家发展改革委、工业和信息化部、国家卫生健康委医政医管局和中国疾控中心相关负责人和专家，针对重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况给予了权威解答。

“医用防护用品非常重要，特别是在医疗服务工作当中。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，科学做好防护工作，既保护医务人员的生命健康，降低感染率，同时也是保护医疗救治有生力量的重要措施。面对防护用品现在存在需求量大、供给不足的矛盾，尽最大可能保护医疗救治的有生资源，做到多措并举，科学合理、分级分区使用不同种类和级别的医用防护用品，以确保医用防护用品更多的用于临床救治一线。

据工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军介绍，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运抵医用防护服72.67万件，医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件，负压救护车156辆，呼吸机2286台，心电监护仪6929台，全自动红外测温仪761台。

“保障防控物资的供应和生产，特别是重点骨干企业的生产，是当前工信部的首要工作和任务。”曹学军表示，目前，医用防护服等重点医用物资仍然处于“紧平衡”状态，保供压力依然较大。为推动实施重点医疗物资统一管理、统一调拨，帮助企业及时反映困难、协调解决问题、配合有关部门抓好产品质量监管，1月26日晚工信部启动了驻企特派员的工作。帮助企业解决复工复产中遇到的原材料、劳动力、资金、运输等方面的实际困难，使其尽快实现满负荷生产，增加有效供给。

如何有效缓解口罩供求矛盾问题，也引起了现场媒体的普遍关注。国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农表示，从扩大口罩生产方面来讲，目前通过迅速组织企业恢复生产、大力推动企业扩能改造、保障企业全产业链协调运行，来保证口罩生产需要。“请相关企业放下包袱、全力以赴，开足马力生产，从而有效缓解口罩供求矛盾的问题。”

同时，针对民众比较关心的集中空调的问题、病毒携带者是烟民吸二手烟会不会传染、消毒通道必要性等问题。中国疾控中心研究员张流波进行了详细的回应。

“集中空调是有消毒装置或者是有净化装置的，在疫情流行期间应该打开运行。如果在供风的范围内发现有新冠肺炎的病人或疑似病人，应该及时关闭中央空调，进行消毒，评估合格以后再使用。”

“病毒主要的传播方式还是呼吸道传播、飞沫传播和接触传播，是个呼吸道传染病，二手烟不是我们所说的飞沫传播的方式，但在吸烟时，还是要保持一定的距离，风险是有的。”

“消毒通道通过消毒处理放行行人，这种措施是多余的，起不到切断传播途径的作用，而且这种方式是有害的，因为它对通过人员的健康有潜在危害，应该避免。”

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越是疫情防控关键阶段，一线医护人员情况越是牵动着人们的心。“此时此刻，来自全国2万多名医务人员，正在和英雄的湖北人民、武汉人民一起，全力抗击疫情，他们，始终把人民生命健康放在第一位，以铁的担当和家国情怀，挺身而出，勇敢逆行。我们期待着，他们早日平安凯旋。”发布会结束时米锋说，而这也是全国人民的期盼。明天，发布会还会继续如期举行，将介绍疫情防控最新进展、特别是关爱医务人员举措。