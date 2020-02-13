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万众一心，兆亮希望

第三期多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动预告

2020年02月13日18:33 来源：人民网-人民健康网

随着新冠肺炎疫情的扩散蔓延，2020年的春节成为了举国上下共抗疫情的奋战时刻，疫情肆虐，牵动人心，当全国人民的目光都集中在“疫情”之上，医疗资源的调配也随之面临挑战，加之公共交通的出行受限，使得众多多发性骨髓瘤（MM）患者的就医需求得不到满足。为缓解患者受疫情困扰的焦虑情绪，降低患者特殊时期出行就诊的感染风险，中国初级卫生保健基金会特推出“万众一心，兆亮希望--多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动”，届时将邀请知名血液领域专家针对MM患者最关心的问题和疑惑提供专业有效的指导与建议。

第三期《多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动》将于2020年2月18日上午10:30--11:30在线直播，届时特邀浙江大学医学院附属第一医院血液科的蔡真教授为您讲述：在疫情当下，MM患者如何规范治疗？以及就医过程中如何做好个人防护？蔡教授还会直接在线上接受提问，为您答疑解惑。敬请关注！

(责编：刘卿、李栋)


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