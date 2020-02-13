新冠肺炎患者合唱《感恩的心》 唱哭在场医护人员

感恩的心 感谢有你

伴我一生

让我有勇气做我自己

2月9日下午，北京地坛医院隔离病房内，三名新冠肺炎患者正在合唱《感恩的心》，献给奋战在抗疫一线的医护人员们。这三名患者，经过地坛医院的治疗，病情已经明显好转。

三名新冠肺炎患者合唱手语版《感恩的心》。北京市地坛医院供图

小平（化名）今年35岁，是一名技术人员，业余时间喜欢听歌。1月初在武汉出差期间不幸感染新型冠状病毒，“来到地坛医院，看到医生护士，我就觉得有希望了。”和小平一样，其他两位病友也都希望通过某种方式表达感激，于是三名病友一拍即合，决定通过“手语版《感恩的心》”来表达他们对医护人员的谢意和敬意。

三名病友病情好转后的第一件事就是练歌，对着手机通过网络他们学习动作、练起歌来。歌声并不优美、动作并不曼妙，通过医护人员工作用的对讲机传出的歌声时断时续，可他们用真情表达的心意，感动了医护人员。唱到“要苍天知道我不认输”他们紧握的双拳，唱到“感恩的心感谢有你 ”他们双手比心……

透过小小的玻璃窗，观看的医护人员们格外感动。北京市地坛医院供图

当演唱结束后，他们对医生护士们深情地说：

“当你们穿上防护服，我们甚至都不能一一认出你们，不能看清你们的容貌。但是通过护目镜，我们看到了那关切的眼神；通过《生命缘》，我们看到了你们防护服后，那张张被汗水浸透了的脸，那被N95口罩留下勒痕的脸……你们是那么的美丽。”

“感谢北京地坛医院感染二科全体医生和护士，对我们住院20多天的治疗、照料、关怀和鼓励！”

透过小小的窗口双层玻璃，楼道里和病房内观看的医护人员感动了。“医患本一家”，在大疫当前的时下，医患以及全社会共携手才能打赢这场新冠肺炎阻击战！（陈明莲 巩阳）