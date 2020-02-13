如何推动企业复工复产？工信部：分类分批推进 加大中小企业帮扶力度

人民网北京2月13日电 （许晓华）13日，国务院联防联控机制就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况举行发布会。会上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军在回答记者提问时表示，当前疫情防控正处于关键时期，各项防控工作正在有序地开展。与此同时，稳步有序的恢复生产也是十分重要和紧迫的任务。

曹学军介绍，2月8日，国务院联防联控机制印发通知，对加强疫情防控和有序做好企业复工复产做出部署。近期，国务院各职能部门也出台了一系列支持企业复工复产的政策文件。工业和信息化部2月11日召开全国工业通信业企业复工复产电视电话会议，动员部署工业、通信业企业稳步有序恢复正常生产。下一步，工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，对推动企业复工复产重点做好三方面的工作。

一是分类分批推进企业复工复产。除湖北省外，其他地区在做好防控的同时，细化明确分批复工方案。优先组织医用防护服、口罩、消杀用品等重点防护物资生产企业复工复产扩产，推动全产业链企业复工复产。

二是指导企业认真落实防疫防控各项工作要求。要求各地政府指导企业落实防疫各项措施，返岗人员要及时报告个人旅程信息和健康状况，对于发现的疑似症状要就地隔离，及时送诊排查。健全日常清洁消杀，体温监测等制度，采取分时上班、错峰上下班、在线办公等多种措施，指导员工做好防护。

三是加大对中小企业的帮扶力度。近期国务院各部门已经出台了一系列支持企业复工复产的政策措施，加大对中小企业的资金支持。同时也要指导中小企业组织制定好工人返岗复工的实施方案，组织企业制定好防疫方案，保证企业复工所需的防疫物资，细化防疫措施，确保员工身心健康。