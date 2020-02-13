国家发改委：一线防控急需的医用N95口罩 产能利用率已达128%

人民网北京2月13日电 (李轶群) 13日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况。就口罩产能的问题国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农表示，按照特事特办原则，及时协调解决复工复产企业，特别是重点地区企业用工、资金、原材料供应等问题，力争发挥最大产能。截止到2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%；特别是一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达到128%，有8个省份达到或超过100%；医用的非N95口罩的产能利用率达到了106%，有10个省份达到或超过了100%。

夏农表示，口罩是大家非常关心的问题。目前在此问题上主要开展了三项工作来推动生产：

一是迅速组织企业恢复生产。落实《国务院办公厅关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产和调度安排工作的紧急通知》要求，2月1日，国家发展改革委会同工业和信息化部紧急发电，要求各地抓紧组织有关企业在做好自身防控基础上立即复工复产，达到满负荷生产。

二是大力推动企业扩能改造。2月3日，国家发展改革委会同工业和信息化部组织了一批口罩等医用防护用品企业进行技术改造扩大产能。考虑到口罩的供需矛盾依然突出，2月8日，国家发展改革委紧急启动开展了医用口罩扩能专项工作，将对缓解口罩供需矛盾发挥重要作用。

三是保障全产业链协调运行。按照特事特办的原则，及时协调解决复工复产企业，特别是重点地区企业用工、资金、原材料供应等问题，力争发挥最大产能。对于扩产能企业，积极协调解决企业口罩机、熔喷无纺布等关键设备和原辅材料的供应，保证企业的扩能需要。

夏农表示，目前，在各方面的共同努力下，2月2日以来，我国口罩产量逐日提升。截止到2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%；特别是一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达到128%，有8个省份达到或超过100%；医用的非N95口罩的产能利用率达到了106%，有10个省份达到或超过了100%。

在确诊病例超过千人的重点省份中，省内医用N95口罩的产量都有了不同程度的增长。湖北的日产量从2月2日的4.5万只大幅增长到2月11日的15.8万只，广东的日产量从3.3万只增加到了4万只，河南、浙江从没有产量分别增长到1.4万只、10万只，对这些省份的疫情防控发挥了重要作用。通过全国统一调度，已经能够保障一线医护人员的医用口罩防护需要。

夏农强调，接下来将继续抓好口罩生产和扩能等相关工作。

一是进一步加强生产监测和调度，及时解决企业生产中存在的问题，在保障安全生产和产品质量的前提下，力争全面达产、超产。

二是根据疫情防控需要，继续开展口罩扩能专项工作。进一步扩大医用，特别是医用N95口罩生产。

三是进一步加强关键设备和原辅材料的供应协调，保障项目建设实施和顺利达产。同时，对重点省份和行业，我们还将通过调配使用等方式切实保障重点需求。

夏农指出，目前，有些口罩企业还没有满负荷生产，希望这些企业抓紧释放产能，尽快实现满负荷生产，有条件的企业可以积极实施技术改造转产、扩产。最近，相关部门、地方出台了技改、财税、金融、收储等一系列支持政策措施，有些已经落实，有些正在落实之中。请相关企业放下包袱、全力以赴，开足马力生产。希望通过各方面共同努力，有效缓解口罩供求矛盾的问题。