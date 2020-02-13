阿里携手妙健康、清华大学发起“公益AI之星”挑战赛

近日，由阿里云天池、阿里云达摩院机器智能语音实验室、妙健康以及清华大学计算机系联合发起了“公益AI之星”挑战赛。该比赛主题是利用AI对新冠疫情相似句对判定，要求参赛选手通过自然语义算法识别疫情相似问答和无关问题，不断调试优化算法，帮助问答系统快速匹配准确答案。本次活动面向全社会开放，高等院校、科研单位、互联网企业等人员均可报名参赛。

作为大赛协办单位之一的妙健康，为AI算法比赛提供了最重要的训练数据库，包含近万条真实语境下关于新冠肺炎疫情的提问句对，来自呼吸领域的真实数据积累，数据粒度更加细化，判定难度相比多科室文本相似度匹配更高，同时问答数据也更具时效性。这就要求选手本着宁缺毋滥的原则，通过自然语义算法和医学知识识别相似问答和无关的问题。

比赛的目的是希望人工智能、自然语言处理等技术PK，为打造肺炎疫情智能问答系统提升准确率。例如需要能够识别患者提出的问题，对肺炎、支气管、上呼吸道感染、气管炎、结核病、气喘、胸膜炎、肺气肿、伤风、咳血等专业性名词进行梳理，理解患者真正诉求，同时归纳医生相似答案，帮助提问者快速匹配准确答案，保证疫情期间问诊规范性，避免误诊。

当前，打赢疫情防控攻坚战是最重要的使命任务，“公益AI之星”挑战赛本着科研攻关的态度，积极挖掘人工智能算法应用场景，让技术人经历这番磨刀石和试金石般的比拼，给疫情知识问答系统快速升级。借助有温度的AI技术，为政府部门、医疗机构以及各类社会团体提供力所能及的帮助，释放他们的精力去做更有价值的事，传递正能量，鼓舞抗疫斗志。