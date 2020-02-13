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“病毒不可怕，就怕人们不听话”

2020年02月13日14:43 来源：健康报网

　　“隔离解除了，也要待在家里。”2月7日，在江苏省淮安市淮阴区徐溜镇新和村，一名刚刚解除隔离的密切接触者家中，乡村医生王素银放下一箱方便面后叮嘱道：“不要到处乱跑，每天房间多通通风。”

　　今年45岁的王素银虽然身体不好，但是从大年三十开始就一直坚守在乡村疫情防控工作的第一线，每天两次上门为居家隔离人员测量体温，问询健康状况，开展健康宣教，还要为确诊病例的两位密切接触者进行医学观察、消毒居所。

　　自新冠肺炎疫情发生以来，淮阴区共有580多名乡村医生坚守在基层疫情防控的第一线。

　　“这时候待在家里最安全。”2月8日，正在村里走访的西宋集卫生院合兴村乡村医生索祥提高嗓门，拦住一对想要出门溜达的老两口，耐心劝说：“忍一下，再过一些天就好了。”

　　“冠状病毒不可怕，就怕人们不听话……”淮阴区马头镇的村医天天带着小喇叭下村宣传。当地爷爷奶奶说，听到喇叭声就知道医生来了。吴城卫生院9个村卫生室的村医则制作了一条条大红横幅挂到了村里显著位置，提醒居民。

　　每天7时45分，淮阴区高家堰镇河头村乡村医生左行兵来到卫生室，穿上白大褂，进行简单的防护后，带上体温表和居家隔离人员观察记录本，开始一家一户走访居家观察人员。“体温正常，一定要戴好口罩，待在家里时，一有发烧、咳嗽什么的立即打电话给我！”测量体温后，左行兵再三叮嘱。河头村共排查返乡人员140人，排出湖北和武汉返乡人员8人，全部纳入居家健康观察。左行兵一天两次给他们测量体温、问询身体状况、记录健康状况，一户一户走访完了通常都要到中午12点，还要将观察情况整理上报到卫生院。

　　原本就患有肝血管瘤和肾囊肿的左行兵，连续工作10多天。妻子叫他歇歇，他却一刻也停不下来。

　　“本来镇里给我们村居家观察对象是4个人，但是在走访中，又发现了几个从湖北回来的人。”淮阴区渔沟镇包圩村乡村医生包东海说，对摸排出来的几个人，也全部纳入了“四包一”联防联控管理。

　　包东海说，乡村医生熟悉了解辖区内人员结构，不仅可以很快找到大数据筛选的人员信息，及早上门管理，还能在逐户摸排中发现数据筛选遗漏的人员，有利于对湖北返乡人员以及密切接触者早发现、早隔离。（通讯员 支梅 本报记者 沈大雷）

(责编：许心怡、崔元苑)


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