两部委发文杜绝“一刀切”隔离措施 力保赴汉应急物资运力

2月12日，交通运输部、国家卫生健康委员会联合印发通知，再度指出，对短时入鄂的应急物资运输人员原则上不采取14天隔离措施，力保赴鄂物资运力充足。

文件要求，各省级交通运输、卫生健康主管部门要切实简化疫情防控应急运输车辆通行证办理流程，落实好对应急运输保障人员不实行隔离措施，进一步做好交通运输保障工作，有力支撑疫情防控和企业复工复产。

“有些地方政府搞‘一刀切’，对短期向疫情重点区域运送物资的司机、装卸工等，不分情况地实施14天隔离措施，这将导致赴汉司机严重短缺，应急物资运输无法保障。因此，两部委紧急发文，要求各地原则上不对应急物资运输人员施行14天隔离。”中国物流与采购联合会负责人接受本网采访时说。

一边是防控疫情的谨慎，一边是运输应急物资的紧迫，要兼顾和平衡两者，对于交通运输部等部委和中国物流与采购联合会等行业协会来说，不是一个易解的题目。这也不是有关部门第一次对这个问题作出回应。

2月8日，国务院办公厅发出《关于做好公路交通保通保畅工作确保人员车辆正常通行的通知》，要求对于短期向疫情重点区域运送物资的司机、装卸工等提供保障的人员，原则上不需采用隔离14天的措施。

这样做，公众安全能不能保证？司乘人员有担忧怎么办？如何切实地帮助地方政府消除顾虑？对这些问题，在此前一周，交通运输行业协会、企业和专家，就连夜进行调研、论证。

2月3日，交通运输部发出《关于统筹做好进鄂应急物资中转运输有关工作的通知》，在湖边省周边建立应急物资道路运输中转调运站。外省司机和车辆不需要进入湖北省内城市，在中转站卸下物资后经严格消毒返回，物资由省内车辆接驳运输到目的地，送达抗疫一线。

此前一天，中国物流与采购联合会通过深入、紧急调研，于2月2日以书面形式向交通运输部提出建议，建立中转站既能提高应急物资运输的效率，也在最大程度上避免司机感染。

《通知》发出后，中转站即刻建成运转。目前，中转站的运行情况如何？实行中转运输后，司机不足的问题是否缓解？实行中转运输后，交通运输部为何再次发文？本网对此进行了采访。

“零接触”“严消毒”，最大力度保障外省司乘人员

“下次再到湖北运输物资，我还来！”一位在武汉市汉南区宝湾物流园中转站等待卸货的司机师傅说。他由四川邛崃赴湖北运送物资，在中转站，他驾车驶入隔离区，全程与湖北方面工作人员“零接触”，车辆接受严格消毒后再返回。

交通运输部物资保障组赴鄂前方干部告诉本网，武汉、鄂州、襄阳三地确立5个物流园区作为中转调运站，于2月3日正式启用。应急物资中转站均配备隔离区，外省司机与湖北方面工作人员“零接触”，避免交叉感染。

湖北省交通运输厅道路运输局局长陶维号介绍，外省司机的运输车辆进入园区后，中转站的工作人员对全车进行消毒，为司乘人员检测体温、登记，随后司机将车开至卸货区。卸货由物流园工作人员进行，司机可在隔离保护区内的休息室休息。车辆离开时，防疫人员再次对人、车消毒，给司机换发口罩、手套和防护服等，检查无异后再开具健康证明。

奈何“一刀切”隔离，应急物资运输“着急”

即使是“零接触”，即使开具“健康证明”，即使是运输应急物资，一些地方对进出中转站的司机仍然强调施行14天的隔离措施。

中物联负责人向本网表示，“一刀切”施行14天隔离措施将产生两个影响，一是降低司机参与赴鄂物资运输的积极性，二是减少能够赴鄂的司机数量，双重影响加重了司机短缺，将导致应急物资运输难以保障。

怎么解决应急物资运输“燃眉之急”？本网采访了多位物流业专家。

教育部物流管理与工程类专业教学指导委员会委员龙江教授建议，适当加大对本地化物流人才的招募和培养，为供应链运营管理提供相应的保障。教育部物流管理与工程类专业教学指导委员会委员刘丹教授建议，采用分段操作、带托运输、飞翼车等方式，减少装卸时间，提高交接效率，避免双方人员接触，确保非疫区车和人的安全。

京东物流公共事务负责人赵斌建议，尽快移植成熟的信息化与大数据应用能力，建立全国应急物资总调度平台。提高“一盘棋”掌握和调度全国整体应急物资信息的能力。

部委和协会也在积极疏导、协调，避免应急物资运输“着急”。2月12日，交通运输部、国家卫生健康委员会联合印发通知，强调，对短期向湖北省等疫情重点区域运送物资的司机、装卸工(包括邮政快递车辆司机、装卸工)等提供保障的人员，以及从事道路水路客运但未进入武汉市的司乘人员，经过体温检测符合规定的，在采取戴口罩等必要防护措施的前提下，不得采取隔离措施，坚决避免地方“一刀切”。

除通行问题之外，文件也强调，关注向湖北省等疫情重点区域运送物资的司乘人员的生活、心理问题以及应急物资供应链等问题。（袁婷 李凌宇）