做好出行防护，安心返程复工

编者按

最近每每读到春节期间因出行突然遭遇新冠肺炎疫情而被隔离，或者春节出国在外“曲线回国”的一些国人经历，都心生感叹。我一个作者，春节去越南参加弟弟婚礼而被民宿房东驱逐，被餐厅老板用眼神鄙视……遭遇第一批英航停飞后终于改乘国航回国，他感慨道：“踏上飞机的那一刻，真的是有一种与祖国同生共死的感觉，相信我的国家一定能够战胜疫情!”本期我们也刊发一篇小编春节随团去缅甸旅行的真实感受，记录下在残酷疫情之下的那许许多多的温情和祝福。

近日，随着部分单位陆续开始上班，各地也进入春节长假返程高峰期。很多人难免担心，在疫情期间乘坐飞机、火车或其他公共交通工具，是否会有感染病毒的风险？又该如何做好自我健康防护呢？不妨听听民航和疾控中心专家们的防控高招。

近日频频刷屏的抗疫歌曲《出征》唱着“岂曰无衣，与子同袍，与子同泽，与子同衫”让许多人泪奔，正如歌曲MV里最后所说：“英雄不在高高的山上，他们就在人群之中，或者选择奔向人群”。

此时此刻，大江南北，无论是奋战在抗疫一线，还是已经返岗复工，或是继续居家办公，最需要的正是这样拧成一股绳的积极向上的劲儿，让我们的生活逐渐从病毒的重创中，慢慢回归正轨，走出来就可活出新的精彩！

戴着口罩的缅甸之旅:有担忧有感恩

1月31日清晨5点，我们乘坐的华夏航空的班机从缅甸曼德勒平安抵达天津海滨机场。飞机落地的那一刻，大家一颗悬着的心也跟着落地了。

打开手机才看到，北京时间1月31日凌晨4:00左右，世界卫生组织宣布：新型冠状病毒肺炎疫情（2019-nCoV）被列为“国际关注的突发公共卫生事件”。好险，幸亏我们已经回来了，再晚几天，可能都没有回国的正常航班了。

当大家纷纷起身准备下飞机时，广播里说，由于地面服务没有做好，请大家坐在原来的位置上等待。当时旁边就有人说：“如果有一个疑似病例，我们都得被隔离，回不了家了。”

不一会儿，只见两个“全副武装”穿着防疫服的人员直奔飞机最后一排座，据说同机的那位女士有发烧迹象。两个防疫员忙活了一阵，把她带走后，我们这才被放行。

这次春节的缅甸之旅来回乘坐的都是旅行社包机，本来是有大巴往返天津—北京的，因为疫情防控，原定的大巴取消了，我们只能先坐地铁去高铁站，然后转乘京津城际高铁返京。7点40分当高铁启动的那一刻，我想：这下才算是真的平安回家了。

每年春节，我都喜欢一家人出游迎新。今年的出行，也是去年12月就定好的，因为缅甸的蒲甘及乌本桥都是我心中的念想。大年三十晚上，我正看春节联欢晚会，先生走过来郑重地说：“要不把旅行退了吧，同学群里发的情况很严重！”先生毕业于武汉同济医科大学，去年9月底我还跟他一起去武汉参加了他大学毕业30周年的同学聚会，当时我立刻就爱上了这个南北融合的英雄城市。

关了电视，我给旅行社销售发微信，无人应答。先生查看了合同，上面写如果自行取消行程，将扣除70%的费用。我们咨询儿子去还是不去，他说：“在家闷着多烦，去！”我又给正在做旅游的好友蕾蕾打电话，她说：“我们的团目前还一直在走，缅甸更没事，放心出行吧。”她的一席话成了我的定心丸。

后来在缅甸听同行的天津母女说，出发前几天她们也提出退团，旅行社说两人只给退还500元，后来再问就干脆一分钱不退了。其实，那时我们都希望旅行社能主动取消出团。果然，大年初二开始，所有旅行社的团队游就全部取消了。就像缅甸导游阿玉说的，我们是她接的最后一个中国内地团。

一般每次出门前，我都会跟家里的猫咪灰灰打招呼，这次因为出发时心里惴惴不安的，忘记了，而这也成了我一路的心病。坐上大巴我就想，是不是误把猫咪关在儿子房间了？儿子刚养了一缸热带鱼，我常常抱着灰灰去看五颜六色的鱼儿。如果它恰巧待在儿子屋里，7天没吃没喝……当然这些担心后来被证实是多余的。后来看到网上很多营救“留守”猫猫狗狗的文章、视频，我都暗自庆幸自己，更感叹“人间有真爱”。我相信一旦疫情过去，留在人们心里的也始终是那些勇敢、温暖、感恩的画面。

出发前，同事就提醒我在缅甸也要戴口罩。刚到曼德勒的前两天，我还是尽情自由呼吸着亚热带的温暖气息，可后几天，每天上车缅甸导游都会给我们发口罩。特别是听说不发病的新冠病毒感染者也会传染他人，我也主动戴起了口罩。

再往后，同行的旅伴开始在药店和路边小摊上抢购口罩，说国内已经买不到了。有人开玩笑说：“回家不用送土特产了，缅甸口罩就是最好的礼物。”记得最后一天我们在乌本桥看日落，桥下就站着很多兜售口罩的人。儿子还买了一些迷彩颜色的口罩，戴上还挺好看。

7天行程大部分时间里，我都沉浸在域外的美景之中，很少有空看朋友圈，所以也少有因为疫情的焦虑恐慌情绪。记得那天在伊洛瓦底江游船上，翻看朋友圈后顿时心中翻江倒海一样。当时我和儿子坐在船尾的一张竹床上，其他人都在船舱里，我几乎是带着哭腔在全民K歌里唱了《阳光总在风雨后》，轰鸣的马达声就是那首歌的背景音乐，曲末我还说了句：“天佑中华！”

这次旅行出发前我就发誓，一定要在蒲甘3千座佛塔前为武汉祈福，祈愿国泰民安，病毒早日被剿灭，我很虔诚地做到了；我也一直梦想在古老的乌本桥上走一走，这次我不仅走了，最重要的是我们一家三口一起走过的。其实，只要一家人在一起，无论有多大灾难我都不怕。

这次旅行也是疫情之下的感恩之旅。感谢导游阿玉，她说她的职业生涯里经历过SARS、汶川地震，这次又遇上新冠肺炎。“有人岁月静好，就有人负重前行”，她说我们团是她今年春节带的最后一个团，“即使我失业了，也愿大家平安”。

告别之际，我在反馈表上写下了这样一段：“阿玉是我们遇上的最美导游，她在职业状态时最美，那是一个导游的高光时刻，也是旅游业的生机与曙光。”是的，疫情期间，每一个坚守岗位的敬业者都值得喝彩！

如今还记得阿玉说的那句话：“有些人，相信后，才看见；有些人，看见了，才相信。”无论是面对疫情，还是人生，我始终都是——相信，然后看见。我相信现在举国上下万众一心抗疫，最终一定能战胜新冠肺炎疫情。

正如那句话：“没有一个冬天不可逾越，也没有一个春天不会到来！”毕竟，明媚的春天即将来临。（胡杨）

返程乘飞机，如何做好健康防护

随着部分单位陆续开始上班，各地也进入春节长假返程高峰期。很多人难免担心，在新型冠状病毒肺炎疫情期间乘坐飞机，在狭小的客舱中会不会容易感染病毒？民航局运输司相关负责人表示，疫情防控期间，广大旅客需加强个人安全防护，也要注意遵守和配合机场和飞机上的防疫规定，保障航空安全。

狭小的飞机客舱是否意味着不通风？飞机的“垂直通风系统”，可使空气上下流动，而非前后流动，最大程度保证了机舱内空气的洁净与清新；通常情况下飞机客舱每2分钟~3分钟就会置换一次空气，每小时置换20-30次。目前大多数服役的波音和空客飞机都有新风系统（HEPA），HEPA的高效空气滤过功能可有效过滤病毒颗粒，大大降低了病毒在飞机上扩散蔓延的可能。

在新冠肺炎疫情暴发初期，民航局就下发通知，要求加强对机场、飞机等重点场所的通风消毒，航空公司和机场都增加了对飞机和航站楼的卫生清洁和消毒频次。

乘务员每天接触这么多旅客会不会成为传染源？航空公司已加强了对客舱乘务员的培训，要求乘务员全程戴口罩和手套，注意手卫生，在接触垃圾或可疑污染物后及时进行手部消毒。

为尽量减少乘务员与旅客之间的直接接触，航空公司还调整了空中餐食和机供品，改为简餐或缩减了餐食品种，仅提供一次性餐具、杯具、耳机，取消发放桌布和餐巾、枕被及寝睡产品、睡衣及毛毯、座椅插放和手发杂志，使用一次性湿纸巾替换毛巾。此外，客舱还增配了医用消毒湿巾片和医用免洗洗手液。

在飞行中发现可疑的发热旅客怎么办？每架飞机上都配备有卫生防疫包等应急医疗设备，能够有效应对相关紧急医疗事件，进行随时消毒。条件允许时，在飞机上后三排设立应急相对隔离区，机上一旦发现可疑发热旅客，可立即进行隔离。

对搭载可疑发热旅客的航班，机场会为其提供专门通道或远机位停靠。对于可疑发热旅客，将设置专门的转运程序和路线，避免与其他旅客发生接触。

从乘机到登机旅客要注意哪些防护？根据民航局相关规定，无论旅客在机场还是客舱内，均应全程佩戴口罩。

在机场应自觉排队，遵守一米线规定，尽量减少与他人近距离接触。优先使用无人自助值机、托运行李服务和无人安检通道。

旅客可以随身携带含酒精的消毒湿巾或棉片，以便随时清洁双手和可能触碰到的地方。乘飞机全程尽量避免双手触摸眼睛、鼻子或嘴巴。

此外，由于乘坐飞机需要填写健康登记表等表格，建议旅客随身携带签字笔。

乘机时，旅客要尽量选择靠窗座位，不在机舱内来回走动。在条件允许时，尽量和其他旅客分散坐、隔出空位，以避免直接接触患者或吸入其咳出的飞沫。登机后，尽量避免接触小桌板、窗户、座椅扶手等公共用品，最好先用含酒精消毒湿巾或棉片擦拭这些公共用品后再使用。

在飞行过程中，尽量避免走动和摘下口罩进食，减少饮水。飞机餐下发后，如果您的邻座在进餐，不妨先戴上口罩等待一下，不要和别人同时进餐。由于飞行途中无法及时清洁消毒，尽量不使用或少使用厕所。

身体不适的旅客，尤其是发热（体温超过37.3℃）、咳嗽的旅客，应避免带病出行，延迟旅行直至康复。千万不要尝试服用解热镇痛类药物临时降温后再去乘机，那样不仅于自己健康不利，如果造成了恶意传播疾病的后果，还属于违法犯罪。（小满）

节后返程，坐火车记住“七律”

很多人节后返程时不可避免地要乘坐火车，旅客应该如何做才能保护自己？对此，中国疾控中心给出了7条实用建议：

1.出行前确认身体健康。若无可疑症状（发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难、乏力、恶心呕吐、腹泻、结膜炎、肌肉酸痛等），可正常出行。若出现可疑症状，建议居家休息和就地就医，待症状消失后再启程。

2.合理安排行程。进入车站后，确保佩戴口罩（一次性使用医用口罩即可）。主动配合车站工作人员做好体温检测，缩短停留候车室时间。到达目的地后应尽快离开车站。

3.乘车时全程戴好口罩。尽可能隔位而坐，尽量少与别人交谈和接触。

4.保持手卫生，乘车时推荐戴手套。未戴手套时应减少接触公共物品和部位，勤洗手。就餐前应洗手，洗手时用洗手液（或香皂）流水清洗，或使用免洗洗手液。不确定手是否清洁时，避免用手接触口鼻眼。打喷嚏或咳嗽时，用纸巾或手肘衣服遮住口鼻。

5.最好不要带自热食品。由于自热食品里面含有加热包或自热包，内含遇水释放易燃气体的镁粉、铁粉，自燃固体炭或腐蚀性的氧化钙等危险品，所以加热包或自热包是禁止旅客携带的。旅客如果把加热包或自热包扔掉了，剩下的食物可以携带，但如果是包装在一起的自热食品，旅客不能托运，也不能随身携带。

6.旅途中，做好自我监测和管理。自觉发热时，要主动测量体温。发现身边出现可疑症状人员，及时报告。若旅途中出现可疑症状，应视病情及时就医。就医时，应配合医生开展相关调查。

7.妥善保留旅行票据信息。以备查询。

返岗上班，

乘坐公共交通如何防护？

返岗上班途中，封闭的车厢、通勤中的公共交通……让不少人忧心。该如何做好自我防护呢？

中国疾病预防控制中心副主任、研究员冯子健表示，乘客乘坐公共交通工具时一定要佩戴口罩，注意勤洗手或戴手套。如果出现呼吸道症状，特别是咳嗽、打喷嚏的时候，要用纸巾或用自己的衣服遮挡口鼻。

乘坐公共交通工具，要与其他人保持一定距离，最好是一米以上。“手卫生”是再三强调的，能洗手就尽量洗手，或使用一些速干的手消毒剂。一旦手上有明显污染物时，一定要及时洗干净，然后再进行手消毒。（晓月）