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高脂高蛋白饮食会加重艰难梭菌感染

2020年02月13日08:43 来源：科技日报

　　科技日报华盛顿2月11日电 （记者刘海英）肠道微生物群落的平衡对维持人体健康十分重要，不恰当的饮食往往会让肠道微生物组发生重大变化。最新发表在美国微生物学会期刊《mSystems》上的一项研究显示，高脂高蛋白饮食会加速小鼠肠道内艰难梭菌的繁殖，进而加重抗生素诱导的艰难梭菌感染，而高碳水化合物饮食则会起到保护作用，有助于防止这种感染。

　　艰难梭菌是一种厌氧性细菌，一般寄生在人肠道内，这种细菌对多种抗生素具有先天性抵抗力。一个人若服用过多抗生素，会破坏人体抵抗艰难梭菌的天然屏障——肠道微生物群落的稳定，加快艰难梭菌的繁殖，进而诱发炎症。美国疾病控制与预防中心的数据显示，每年有数十万美国人被诊断出艰难梭菌感染，有超过10000人会因此死亡。

　　在新研究中，美国内华达大学拉斯维加斯分校的研究人员将20只小鼠分为4组，在给它们服用大量抗生素的同时，分别喂食高脂高蛋白饮食、高脂低蛋白饮食、高碳水化合物饮食以及标准啮齿动物饮食，以观察饮食方式对抗生素诱导的艰难梭菌感染的影响。结果发现，在高脂高蛋白饮食组中，所有小鼠均遭受严重的艰难梭菌感染，并在4天内死亡；在高脂低蛋白饮食组中，所有小鼠均受到感染但只有2只小鼠死亡；在高碳水化合物饮食组中，只有2只小鼠表现出轻度感染症状，随后康复；而在标准饮食组中，所有小鼠均显示出感染迹象，但随后也都恢复了健康。

　　研究人员表示，数据表明，服用抗生素会导致一些肠道微生物流失，从而为艰难梭菌的繁殖创造有利环境，高脂高蛋白饮食会增强这种作用，进而导致严重感染；而高碳水化合物饮食则正相反，会起到保护作用，防止感染的发生。

　　研究人员指出，他们的研究表明，饮食方式会对艰难梭菌感染风险和发展产生影响。虽然这是在小鼠身上进行的，是否适用于人类尚须进一步研究，但在一切未明晰之前，建议人们在服用抗生素时最好不要吃高脂高蛋白食物。

(责编：许晓华、崔元苑)


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