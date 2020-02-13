你“逆行”守护“大家”，我尽心帮你照顾“小家”

“窦大夫奔赴一线支援武汉抗疫，体现了医者仁心。家里有什么样的困难和需要帮助的希望您能告诉我们!”近日，一辆载着暖心包的车停在了太原市迎泽区宝佳丽景小区的大门口，山西省妇联和省妇女儿童发展基金会的工作人员向援鄂医生窦伟的爱人拱拱手，然后将装满各类生活用品的暖心包递到了她的手中。

窦伟是山西医科大学第二医院急诊科的一名医生，目前在武汉同济医院抗击疫情。自从他奔赴一线后，同为医生的妻子一个人在家中照顾着两个孩子。“非常时期又要带孩子，又要购买生活用品确实不方便。有了妇联的帮助，我们的难题解决了。我觉得非常贴心。”他的妻子激动地说。

为让那些奋战在疫情防控第一线的医务工作者们放心，让“逆行”少一些压力、给坚守多一些鼓励，2月8日（元宵节），由山西省妇联、省妇女儿童发展基金会主办，省卫健委、省计生协会、各市妇联、省女医师协会、省护理协会协办，恒伦医疗科技(口腔)股份有限公司提供支持的“晋心抗疫·巾帼助力”关爱援鄂医护人员行动正式启动！此次活动覆盖山西省11个市的援鄂医护人员，各市妇联将做好与援鄂医护人员家庭、负责配送超市的联系协调工作，按需配送，解决他们的后顾之忧。

截至目前，第一批263份暖心节日礼包已送达我省援鄂医护人员的家中。后续将根据收集到的信息，为全省所有援鄂医护人员家庭每周按需免费配送一份价值200元的“暖心包”。同时，实时掌握新增援鄂医护人员家庭情况，及时跟进提供帮助。

“现在是抗疫的紧要关头，只有汇聚全社会的力量，才能打赢疫情防控阻击战，妇联在这场战‘疫’中，必须发挥组织联系群众、服务家庭的独特工作优势，为疫情防控贡献半边天力量。”山西省妇联主席黄岑丽表示，“截至2月8日，山西全省已有600多名‘白衣战士’紧急驰援湖北。他们舍小家顾大家，逆行而上，守护人民群众生命安全。他们的亲人用默默承担和无私奉献，鼓舞支持着他们在援鄂一线英勇奋战。他们都是最可敬最可爱的人。妇联将竭力为他们守护好小家，解除好后顾之忧，等着他们凯旋。”

随着暖心包一同送到的还有山西省妇联《致驰援湖北奋战在抗疫一线医护人员及其家人的慰问信》。“新春佳节，正当万家团圆、欢度节日之际，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情掀起巨澜。疫情就是命令。面对这场没有硝烟的战争，你们践行初心，担当使命，服从大局，主动请缨，舍小家顾大家，义无反顾背起行囊第一时间‘逆行’驰援湖北，奋战在全国抗击新型冠状病毒肺炎的危难险重任务第一火线，用生命守护着人民的生命安全和身体健康，诠释着‘敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆’的新时代职业精神和高尚品德，是当之无愧的白衣天使！是三晋人民的骄傲！”《慰问信》中说，在这场突如其来的疫情面前，是援鄂医护人员的家属毫无怨言地担起了家庭的重责、挑起了家庭的重担，支持亲人奔赴防控救治的最前线。正是他们的理解支持、无悔付出，鼓励着“白衣战士”全身心投入到抗病防疫和驰援湖北的战斗中。

“谢谢你们！你们辛苦了！” 山西省妇联、山西省妇女儿童发展基金会在对驰援湖北的最美“逆行者”及他们的家人致以问候和敬意的同时，为解除援鄂医护人员的后顾之忧，为援鄂医护人员家人提供了全方位的帮助。 据介绍，这个包括蔬菜、水果、肉、蛋、奶及生活用品等的“暖心包”，每周配送一次，直至援鄂结束。

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特别的爱送给“逆行者”的亲人

□ 中国妇女报·中国妇女网评论员 韩亚聪

特别的爱给特别的他们——连日来，包括各级妇联组织在内的各方力量，广泛开展关心关爱抗疫一线医务人员家庭活动，在疫情防控进入攻坚战之时，这样的贴心之举温暖人心、鼓舞士气。

哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。此刻，无数医务人员穿上重重的防护服“逆行而往”，在与病魔的斗争中冲在一线，守护着我们的“岁月静好”。

守护“大家”，常常意味着在精神上、生活上无法顾及“小家”，尤其对于夫妻双双驰援疫区的家庭来说，更是失去了“主心骨”。

为了家国需要，医务人员全身心决战疫情，我们也要读懂他们家庭的后顾之忧、现实所需。

对于有老人的家庭，多些上门服务；对于子女年幼的家庭，定期帮忙照顾；对于困难家庭，及时伸出援手……这点滴关心关爱，既能让家庭多一份保障，也能让医务人员安心。

现在，打赢疫情防控战仍需时日，包括妇联组织在内的各方力量，要对于医务人员家属的关爱形成常态化、针对性机制，做到抗疫不停关爱不止，全力保障好“大后方”。

战“疫”正酣，你们守护好患者，我们照顾好你们的家人。这是我们给你们的，特别的爱。（记者 姜军旗）