坚守抗“疫”一线直到生命尽头

疫情当前，她坚守防疫一线18天，一刻不得松懈；疫情未除，她却猝然离世，留下悲伤的战“疫”身影在人们心间，她就是南京市中医院副院长徐辉，一个温暖而充满力量的抗疫巾帼，她的生命定格在2020年2月7日凌晨时分，这位沉静的白衣战士用自己的实际行动践行了一名共产党员“随时准备为党和人民牺牲一切”的誓言。

2020年农历新年的这场疫情不期而至，作为南京市中医院新型冠状病毒感染的肺炎防治指挥部副组长、防治工作小组组长，徐辉自1月20日医院接到疫情防治工作的通知后，便全身心投入到这场没有硝烟的战争中。

2月12日下午，当中国妇女报·中国妇女网记者来到南京市中医院，看到医院虽地处人流密集的住宅区对面，但人员、车辆进出管理却井井有条，院门口设有预检分诊点，走入院内，沿着标识清晰的发热门诊专用通道可以直接走到发热门诊，避免交叉感染。

按照院方设计好的专用路线，记者来到约定的采访地点，见到记者，该院感染管理科副主任谢发仁便忧伤地说：“抗疫期间，徐院长也经常在这间会议室开会部署到很晚，2月6日下午，她还在这里开过会，没想到当晚就倒下了，太突然了。”

谢发仁心疼地说：“从参加会议到安排具体工作，从制定防控方案到组建医疗专家队伍，从设置隔离病房到筹集防控物资，徐院长带着我们防治小组，没有休息一天，没有按时吃一顿饭，没有睡一个安稳觉，始终处于24小时在线的待命状态。”发热门诊遇到的疑难病例，哪些需要留院观察？住院病人出现发热怎么办？医护人员如何防护？……一个又一个问题等着徐辉拍板。

在谢发仁的印象里，徐辉是和蔼可亲的老大姐，是亦师亦友的好领导，“她很沉稳，我们从来没有见过她高声说话。”但徐辉的丈夫却说，这段时间，她回到家，电话没完没了，语气里能听得出她非常焦急。连续18天，她几乎没有上下班的概念，一直奋战在防疫一线。这18天里，她带领16名中医专家制定《南京市中医院新型冠状病毒感染的肺炎中医诊疗方案》，选派3名中医专家参加市公共卫生中心疑似病例的会诊治疗。这18天里，她始终记挂着患者安危和医护人员安全，带领相关部门制定应急处置机制和处置预案，每个环节亲自过问、每个留院观察病例都逐一把关，这18天里，南京市中医院各项防治工作运转有条不紊，“做到万无一失”是徐辉对自己的要求。

“她让我们觉得很温暖。”南京市中医院城南分院副院长孙静说，“徐院长分管我们，不管遇到什么难题，想到她在身后帮我们撑着，就很安心。”

大年初一，江苏首批赴湖北医疗队驰援武汉“前线”，其中3名医护人员来自南京市中医院。徐辉专门为他们整理防护物资，送他们到高铁站，反复叮嘱：“一定要注意安全，做好防护工作。”看到发热门诊医护人员工作压力大、感染风险高，她又提出将发热门诊换班时间从8小时一班调整到6小时一班，对长时间工作的医护人员还强制安排休息。

“她心里想的都是病患和职工，唯独没有她自己。”南京市中医院党委书记陈延年、院长虞鹤鸣都这样说。每天高强度、超负荷的运转，让徐辉“累到极限”——左下肢接连几天出现胀痛。2月6日中午，普外科的同事还建议她赶紧做B超检查一下，但是下午一忙起来，她又忘记了。晚上，当她结束了最后一个会议，拖着疲惫的身体回到家里，倒下就再没醒来。

“得到徐辉去世消息的那天，对我们来说，是充满悲伤的一天，也是充满力量的一天。”南京市中医院副院长赵国梁说。新冠肺炎疫情发生后，徐辉和作为后勤保障组组长的赵国梁天天战斗在一起。“隔离区病人如果要做检查，从哪个通道走、怎么返回，有哪些可能发生交叉感染的点，她每一步都想得非常细。”

“对医生这份职业，徐大夫有一种由衷的热爱。”该院妇产科副主任周雪梅印象很深，“看到年轻夫妇初为父母时手足无措，她会一边好心责怪，一边悉心指导；听到孕妇胎心平稳有力，她会自然地流露出欣喜……”徐辉曾是在秦淮医院的妇产科工作，她好学肯钻研，业务能力特别强，始终把病人放在第一位。

有一次凌晨，院里一名剖宫产妇大出血，同事们立即打电话给徐辉。10多分钟后，徐辉就来到手术室，和大家一同会诊、定方案，最终，产妇被成功抢救回来。大家都说，“她在，我们就像吃了定心丸。”在她的带领下，妇产科接生婴儿数在同级医院中名列前茅，被评为南京市重点医学专科，并获全国“巾帼文明示范岗”称号。

徐辉去世后，一位父亲辗转打听到地址后前来吊唁，在灵前深深一鞠躬，这位中年男子泪湿眼眶，当年如果不是徐大夫竭尽全力抢救，他的儿子活不下来。“徐大夫不一定记得我，我却一辈子忘不了她！”

2月11日，江苏省委书记娄勤俭作出批示，号召向南京市中医院副院长徐辉同志学习，共同努力，打赢疫情防控阻击战；同日，江苏省妇联追授徐辉同志为江苏省三八红旗手；南京市委追授徐辉同志为“南京市优秀共产党员”称号。

“驱走疫魔，我们再来告慰你的英灵。徐辉，一路走好！”这是同事们的共同心声。（记者 茹希佳）