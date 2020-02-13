日前，中国饭店协会、全国绿色饭店工作委员会、美团酒店共同发布酒店行业首个防疫自律倡议，即《中国酒店客房防疫自律公约》（以下简称“公约”）。公约从物资准备、人员管理、清洁消毒等各方面对酒店行业内商家的防疫工作进行了明确指导，通过酒店商家加强防疫工作自律，向广大消费者提供更安心的住宿环境。

中国饭店协会副秘书长丁志刚表示：“公约由多个领域的专家参与制定，形成了具有系统性、实操性强、标准化程度高等特点的酒店防疫工作指南。希望广大酒店企业能够共同努力，共克时艰，保护消费者的入住安全。”

在此之前，酒店商家如何做好防疫工作缺乏明确规范，消费者也难以直接了解到酒店是否实施过防疫措施。公约的发布则让商家防疫工作有了标准化指导，也让消费者能够对酒店防疫工作有直观的了解。

公约从防疫消毒物资、人员防疫管理、环境设施防疫管理、疫情信息管理以及服务承诺等五个方面对酒店商家提供了细致的防疫指导。以人员防疫管理为例，公约不仅对酒店工作人员佩带口罩、每日健康登记等行为进行了明确规范，同时也针对住客及访客的体温检测、健康摸排提出了明确要求。

其中，公约要求，每间客房每日通风至少2次，每次不少于30分钟，并需要使用合适配比的84消毒液消毒房间内所有设施。床品、毛巾、拖鞋、洗漱用品等一客一换一消毒。电梯、大堂、通道、前台等公共区域每日消毒2次等。

为进一步推动公约落地，美团已经上线面向商家的免费教学视频课程，通过视频化的教学内容，帮助酒店工作人员尽快熟悉客房防疫工作流程，指导酒店商家在防疫工作中每个步骤的具体实施方法，确保酒店防疫工作的顺畅落实。

美团还将针对疫情情况，为商家开设多期结合公约的酒店防疫直播课程，邀请业内专家，更详细地介绍公约内容并有针对性地进行商家答疑，给予商家更多实操指南。

加入公约的商家还可以优先申请创建中国绿色饭店，使用绿色饭店标识，争取为消费者提供“环保、节约、放心、健康”的绿色产品。