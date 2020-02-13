机器人防疫，中国企业拿出硬实力

全民抗击新冠肺炎疫情，机器人也要记上一功。

疫情的爆发，让医疗机构和医卫工作者上紧了发条，也促使更多医疗机构引入机器人，以分担部分人力工作，为疫情防控提供技术支持。对很多人工智能和机器人企业而言，这是一次猝不及防的实战，也是一次检验研发和制造能力的考验。这一次，中国企业拿出了硬实力。

机器人广泛应用于疫情防控背后，是中国智能产业的迅速发展。当前，我国已将机器人和智能制造纳入了国家科技创新的优先重点领域，正大力推动机器人科技研发和产业化进程，使机器人科技及其产品助力高质量发展、服务百姓生活。作为机器人消费最大的国家，随着科学技术和人工智能的发展，中国的机器人产业已经逐步从工业制造领域延伸至了智能服务领域。

目前，全世界机器人产业中，中国占据了38%的市场份额。从地面运输到航空探测、从家庭娱乐到医疗救灾，中国机器人的应用领域已全面覆盖。无论智能化程度还是运动能力，中国的机器人都在国际舞台有了一席之地。

在医疗领域，机器人的应用需求正在快速增长。在此次疫情防控过程中，问诊机器人、测温机器人、消毒机器人等产品近年来已经得到了较为广泛的应用。得益于5G网络的支持，以康复机器人为主的手术机器人同样风头正劲。

当然，机器人在疫情防控中的大显身手，并不意味着机器人在医疗领域的“春天”就要来了。

例如，机器人在此次疫情中广泛应用的消毒、配送等场景，对产品的“技术含量”要求并不高，相关产品的适用环境也相对有限。此外，作为医疗机器人，许多产品必须符合医疗器械的相关技术和安全标准，这对于相关企业来说也是一道难关。当疫情退去之时，才是对机器人企业真正考验的开始。

替代重复性劳动、防止接触性感染、赋能疾病诊疗……通过此次新冠肺炎疫情，人们看到了机器人在医疗领域更广阔的应用前景。人工智能和机器人的重要性愈发凸显，未来发展的思路和前景也更加明晰。随着更多企业和机构接纳机器人、更多人才投身机器人行业，机器人有望在人们的生活中扮演更重要的角色。