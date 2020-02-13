风雨同行 共克时艰（抗击疫情 中国留学生在行动(一)）

2月5日，剑桥中国学联的同学将物资清点完毕，贴上捐赠信息，等待物流公司取货。

剑桥中国学生学者联谊会供图

工作人员整理物资。

日本大阪齿科大学中国留学生学友会为武汉加油祈福。

大阪齿科大学中国留学生学友会供图

“1个多星期，每天只睡3个小时”

本报记者 赵晓霞

2月7日，6450双手套从英国剑桥出发，运往物流货仓。它们的最终目的地是湖北省武汉市中心医院。

这是英国剑桥中国学生学者联谊会和牛津中国学生学者联谊会联合全英华中科技大学校友会、北大英国校友会共同发起的“驰援湖北，刻不容缓”行动所发往湖北的第三批物资。

“新冠肺炎疫情发生以来，身在海外的我们一直十分关注国内的情况，希望能为疫情防控尽一份绵薄之力。”该活动的发起人之一、剑桥大学博士生朱葛赟剑还记得1月27日那天，适逢剑桥春晚，便在春晚现场正式宣布活动启动。活动当天，现场出售奖券获得的资金全部用于支援湖北抗击新冠肺炎疫情，线上筹款平台也在晚会结束次日开启。

活动开启后，学子们遇到了来自货源渠道和物流的挑战。“在英国，医用手套、口罩、防护服等相关物资的产量和库存本来就有限，再加上新冠肺炎疫情的爆发，不少机构和个人开始在英国采购这些物资，造成紧缺。有的供应商直接回复我们说，没法提供大额订单，因为还需要把物资留给英国本地的客户。所以每次都要费一番周折才能采购到相关物资。”朱葛赟剑说。

如何从海外将采买好的物资运送回国是摆在大家面前的另一重困难，“不是一件简单的事”。据朱葛赟剑介绍，把物资从英国运到湖北相关医院的过程包括英国境内物流、英国到中国航运、中国海关清关、国内地面物流、医院签收等。“在这个过程中，为了确保送到医院的物资符合医护人员使用标准，涉及的相关手续都非常复杂。”令大家欣慰的是，京东集团在他们运送疫情防控物资回国的过程中，提供了大量的帮助。

虽然面临多重困难，但大家积极行动，和时间赛跑，争取以最快速度将物资运回国内。作为活动发起方之一，剑桥中国学联的执委多是剑桥大学的在读学生，课业很是繁重，但为了能为疫情防控尽一份力，都挤出时间加入到本次行动中。“最令我感动的是个别负责和国内医院、物流、慈善组织对接的同学。为了尽可能提高沟通效率，因为时差的关系，只能选择熬夜。有1个多星期的时间，同学们每天只睡3个小时左右。大家的目标只有一个，就是第一时间把物资送到一线医护人员的手里。”朱葛赟剑说。

在大家的共同努力下，“驰援湖北，刻不容缓”行动发起以来，已经成功将2000副手套、70个护目镜和1783套防护服运送到武汉市同济医院和武汉市中心医院。第三批物资目前正在运送中。下单的3万只N95口罩，也已在运送途中。

“接下来，剑桥中国学联主要负责物流运输，由全英华中科技大学校友会负责与全球其他国家和地区的华中科技大学校友会协作进行大额订单的采购。”朱葛赟剑说。

奥地利留学人员及侨社爱心捐助

赵忠琪 韩佩颖 张 爽

国内新冠肺炎疫情发生以来，在奥地利的中国留学人员十分关注，迫切希望能够贡献力量，帮助祖国渡过难关。在了解到湖北等疫情较为严重的地区急需医用防护类物资后，旅奥华侨华人和在奥留学人员成立抗灾物资联盟，开始组织募捐，至1月26日，已逐步建立购置、存储、运送物资的基本渠道，为驰援国内前线打下基础。

筹备初期急需更多的人力和信息，维也纳中国学生学者联谊会立即联合奥地利各地学联和当地华侨华人社团，迅速组织起志愿者队伍，他们中有多位医学专业的学者，能够为物资购置提供专业支持。志愿者们通过线上搜索、亲身走访等方式积极联络各大厂商寻找货源，集结后清点、核查、记录，明确产品符合何种行业以及适用范围后进行信息标注，再一批批送往国内救援一线。学生志愿者还参与捐款账户管理和核对工作，对募捐进行公示，确保信息公开、透明。

1月28日，第一批捐赠物资到达集散地，次日发往武汉，2月1日安全运达。2月3日、4日、8日，另外三批物资发往国内。截至2月11日，共筹集到10624个口罩、7460双手套、315套防护服和666个护目镜送往国内。后续物资亦在筹备中。

针对开学返奥地利高峰，维也纳中国学生学者联谊会微信公众号平台发布了《维也纳留学生返程隔离居家指南》，提醒从国内返奥地利留学人员做好隔离防疫措施，并对有需要的同学公布求助方式。维也纳中国学联公众号平台每日转发中国驻奥地利大使馆关于防控新型冠状病毒肺炎疫情的最新通报，向在奥地利留学人员通报国内疫情的最新动态，同时提供奥地利卫生部发布的新冠肺炎相关信息，帮助大家安心继续留学生活。

《神州学人》供稿及图

大阪齿科大学援助武汉同行

李 敏 闫思璠

新冠肺炎疫情发生后，大阪齿科大学川添尧彬理事长一直关注着疫情发展，并请大阪齿科大学中国留学生学友会名誉会长方一如特任教授带领学友会为武汉大学口腔医院捐助防治疫情所需部分物资进行准备。

在大家的共同努力下，仅仅两天时间就准备好的第一批医疗物资（1万个外科口罩与150件一次性手术衣）于2020年1月31日直发武汉大学口腔医院。第二批物资（200件一次性手术衣）也于2020年2月6日发出。这不仅仅是隔海相望的沉重牵挂，同时也是同为医务工作者面临疾患时所肩负的责任体现，更是中日友好情谊的重要见证。

大阪齿科大学一直以来都与中国大学保持着学术友好交流合作，并多次在中国面临自然灾害困难时给予及时的物资帮助。

天灾疾病无情但人有情，针对此次新冠肺炎疫情，大阪齿科大学将一如既往坚守与中国的友好之情，再次携手共同努力，战胜疫情。

以实物和行动支援武汉，中国加油，武汉加油！