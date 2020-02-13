借疫情拉仇恨  台当局是何居心

世卫组织宣布将新冠病毒感染的肺炎命名为“COVID-19”，但台当局“流行疫情指挥中心”却唱反调说，岛内媒体报道仍可简称为“武汉肺炎”。这种故意跟国际通行做法对着干的行为，再次暴露台当局借疫情打“地域炮”的不堪用心。

世卫组织命名流行病的原则之一是去掉地名因素，以避免被联结的国家或地区产生被歧视、被污名化的感觉。比如“MERS”这个正式名称确立后，学术界和大众媒体就不再使用“中东呼吸症候群冠状病毒感染症”。

台当局专门处理疫情的机构，肯定不缺专业知识，也明白这个浅白的道理，却为何不顾职业操守和大陆感受，让媒体继续使用“武汉肺炎”？据称其理由是“基于让民众容易理解”。但明眼人一看便知，这根本不是理由，而是蹩脚的借口。

带有侮辱性、歧视性、针对性的称谓，岂可因为“容易理解”而继续沿用？试想，如果这次是“台湾肺炎”，台当局还会鼓励沿用吗？台当局拿“便民”当借口，究竟是慷他人之慨，是麻木不仁，还是别有用心的恶意针对？

不得不说，从大陆发生疫情至今，台当局的种种做法都给人以恶意针对之感。台当局“行政院长”苏贞昌竟公然宣称“中国武汉发生疫情害惨全世界”。澳大利亚发生山火，台当局捐赠10万个N95口罩，大陆发生疫情，台当局立马宣布禁止向大陆出口口罩。大陆及时向台方通报疫情信息和各种技术资料，台当局却谎称“被排除在世卫组织之外而错过疫情”，再演“以疫谋独”戏码。大陆使用包机向台湾运送滞留湖北台胞，台当局却百般挑刺找茬，阻挠拖延台胞返乡。台当局急不可耐地关闭“小三通”，研议关闭“大三通”，拒绝大陆配偶子女入境。种种过激反应，让人不得不怀疑民进党当局是拿疫情当工具，炒作“恐陆仇中”气氛，遂其阻断两岸交流和闭关锁台的私欲。

民进党当局对疫情的反应，不但毫无同胞间血浓于水的情感流露，连最基本的人道关怀都付之阙如；不但没有实质性的支援行动，连假装关心的话都懒得说一句。面对大陆疫情，台当局脸上写的是冷漠、嫌弃乃至见猎心喜的丑陋表情。

由是观之，台当局鼓励岛内媒体继续沿用“武汉肺炎”名称，恐怕不是一时疏忽而是别有用心。在苏贞昌的恐吓之下，台湾已出现“口罩之乱”，民众抢购口罩、卫生纸，若将来岛内防疫工作等出现更多疏失，民进党只需念一句“武汉肺炎”，即可暗中将矛头导向大陆，将“都是大陆惹的祸”潜台词藏在每一篇文宣和报道里，岂不省心遂意？

台当局鼓励沿用“武汉肺炎”名称，可能另有一层险恶用心，即将武汉人乃至所有大陆民众与病毒联系在一起，给台湾民众心中多埋一道恐惧阴影，将来民进党不论是阻挠两岸交流还是炒作“恐中”，手里就又多了一张牌。

视两岸同胞生命如草芥，借疫情贩卖“政治主张”，民进党当局道德底线之低，再次刷新外界认知。病毒是人类共同的敌人，民进党却要借病毒之力来对赴大陆，趁机大打“地域炮”，其行径用冷血卑鄙已不足以形容，简直是反人类反文明了。