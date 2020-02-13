赞！那些挺身而出的普通人

美团骑手冯飞在送外卖。

受访者供图

京东物流武汉宝丰路营业部的尚黎明在为医院送货。

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滴滴在武汉组建的社区保障车队。

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饿了点外卖，打车用滴滴，购物从网上下单……当人们的生活已经习惯于送货送服务上门，一场突如其来的疫情却悄然改变了这一切。

以往能送到家门口的外卖和快递，可能不容易约到了；以往每天坐的公共交通工具可能营运时间缩短了。生活还要继续，隔离在家的人如何保障日常生活平稳运转？

有这么一群人，在这个非常时期，依然坚守岗位，穿梭于城市的大街小巷，为人们提供服务。

解决居民出行难题的滴滴司机

“这个时候我应该站出来”

武汉居民肖师傅的妻子刘阿姨是一名癌症患者，常年瘫痪在床，需要定期去肿瘤医院做治疗。

1月23日，受新冠肺炎疫情影响，武汉市政府决定“封城”，市内公交、地铁等所有公共交通暂停运营。

带老伴儿看病成了难题。肖师傅将自己的情况上报给了社区，在社区的调度下，滴滴武汉社区保障车队的李明出现在肖师傅家楼下。

司机有了、车有了，但武昌区付家坡社区是个老旧小区，又窄又陡的楼道难住了大家。怎么把瘫痪的刘阿姨从二楼搬到车上？

“本来想用担架，但他们家是一门二户，没法拐弯。肖师傅说只能用床单将人抬下去。”于是，李明和肖师傅二人合力，用床单兜住刘阿姨，搬到车上，送去肿瘤医院打针。

每次打完针，刘阿姨因为尿失禁，常会弄脏李明的车。然而现在的武汉，基本找不到洗车的地方。“我就自己拿着水桶，用3块抹布，几乎要清洗整整一个下午。”李明说。

肖师傅对此一直心怀愧疚，老是对着李明道歉，李明自己却毫无怨言。“其实是他们感动了我。刘阿姨自从1998年就开始卧病在床，22年了，肖师傅一直不离不弃。我就觉得我应该帮他们。”

从1月26日开始，每天9时，李明都会准时出现在肖师傅楼下，用床单将刘阿姨抬到车上，送去肿瘤医院，等刘阿姨打完针，再将他们送回家。“期间有别的小伙子想要替我的班，我说你肯定搬不动，还是我去吧。”

除了接送刘阿姨往返医院，李明每天下午还要给付家坡社区居民送菜、送水。自1月25日加入滴滴社区保障车队后，他一天都没有休息过。“没事，我都习惯了。而且每天下午5点多就收车了，相当于晚上都在休息嘛！”

1月23日，滴滴号召组建社区保障车队后，李明立马报了名。“其实当时没有多余的想法，我是党员，1989年参加工作，2008年入党，这个时候我应该站出来。”

给医院送物资的京东快递小哥

“我们不去送，谁去呢？”

京东物流武汉宝丰路营业部附近有3家医院，背靠同济医院，200米外是武汉市肺科医院，离协和医院也不远。这样的地理位置，决定了该营业部的快递小哥要在疫情期间承担起往医院送物资的特殊任务。

尚黎明是该营业部的一名站点助理，他的本职工作并不包括送快递，“我们站点助理帮忙送货是没有提成的。最近因为疫情期间人手紧缺，物资又多，所以就一起上了”。

疫情牵动着很多人的心，该营业部每天都会接到热心网友自发捐献的物资。“我不希望这些东西在我这里停滞，都是医护人员现在很急需的东西，一定要尽快送出去。”

这些快递中，很多是给协和医院的。“最开始我们统一送到协和医院4号门，那里离集中收治感染病人的地方只有500米远，离发热门诊只有300米远。后来公司给我们支援了车辆，可以直接送到医院里面了。不过这也要看司机害不害怕，如果害怕，就还是送到门口，我们再用拖车送进去。”

尚黎明自己害不害怕呢？

“说不害怕是不可能的。但是我们不去送，谁去呢？”因为人手紧缺，从去年12月底到现在，尚黎明一直没有休息，坚守在岗位上。“我每天7点就起床了，晚上一般8点多才能下班。每天早上先把医院的快递送了，再安排其他积压的快递。节假日期间，其实是对工作时间没有强制要求的，公司也希望大家能有充分的休息。”

每天往医院送快递，尚黎明和同事们的安全如何保障？京东免费给司机们配备了口罩和护目镜。“防护服也有，但我们一般不穿。一是我们经常要搬东西，出汗比较多，防护服都是一次性的。二是现在物资这么紧缺，我们不能浪费，还是留给医护人员用吧！”

今年春节，比往年更忙了。但是忙碌中，收获的温暖也更多。这两天，几个特殊的快递包裹吸引了尚黎明的目光——上面写着“送给快递小哥，你们辛苦了！”这些来自匿名网友的爱心快递，让大家更有干劲。

“我可能捐不了什么款，自己工资也不高，还得养家，但是我愿意用自己的力量来做一些事情，无论有没有回报，这不是我在乎的，我要对得起自己的良心。”

“我能帮上忙的，肯定义不容辞！”尚黎明说。

每天送上百单外卖的美团骑手

“我的工作能让大家吃上饭，这就是价值”

“您好，您的外卖到了，给您放在北门了，麻烦您自己来取一下。”

“好的好的，谢谢您，我马上去取！您辛苦了！”

22时，美团骑手冯飞送完了最后一单外卖。回到家中，摘口罩、洗手、换衣服、洗澡，一系列消毒措施完成后，已经23时了。第二天早上9时，冯飞又出发了。

“要说一点不紧张是不可能的。但是过了最开始那个阶段，也就不担心了。我们现在接触的人也不多，餐厅和客户两头都是无接触配送，戴好口罩、勤洗手，我觉得问题不大。”冯飞说。

元旦时，冯飞就决定春节要留在北京赚点外快，于是早早将妻儿接来了北京。疫情发生后，冯飞的妻儿只能天天待在家里。“我想其他人也和他们一样不能出门。但是生活总要继续，不做饭的人需要吃外卖，做饭的人需要买菜、买肉。我的工作能让大家吃上饭，这就是价值。”

冯飞的工作在这个特殊时期帮助了很多人，他自己也从中感受到了温暖。以往他都要将每一单送到客户家门口，送晚了可能还会被客户唠叨几句。“这段时间客户们都非常理解我，也很关心我，每天都能从电话另一头听到大家让我保护自己、注意身体，还有些客户会在订单备注里表达感谢和关心。”

疫情发生后，武汉“封城”，不少城市的交通物流也受到影响。自1月23日，滴滴成立社区保障车队和医护保障车队、京东开通驰援武汉救援物资特别通道、美团推广无接触配送服务……李明、尚黎明、冯飞，像他们一样坚守岗位的人，穿梭于大街小巷，为老百姓提供服务。

截至2月9日，滴滴武汉医护保障车队共接入武汉15家医院25个院区8600多名医护工作者；武汉社区保障车队已有1000多名司机志愿为武汉市民免费提供出行服务。截至2月2日，京东为各地消费者共提供1.89万吨米面杂粮、590万升食用油、180万瓶消毒液、300万瓶洗手液、近1.5万吨生鲜产品。美团联合百果园从1月30日起每日为武汉多个重点医院及支援医疗队送去600多份水果。截至目前，美团闪购平台上近7000家武汉超市、药店、便利店、果蔬店等商家，持续为武汉市民提供食材、药品、日用快消品等商品的及时配送。

“守土有责、守土尽责，不计得失、不计代价”成了当下每一位中国人的信念。护士减掉蓄了几年的长发，餐厅老板免费为医护人员送餐，河南建筑工人日夜兼程跑到武汉为火神山医院添砖加瓦，非典时期的志愿者再次主动请缨为市民服务……正是这些普通人的挺身而出，为打赢这场没有硝烟的战争注入了无穷力量。

这个春节，李明和妻子因疫情而无法团聚，他给记者发来短信：“相信与妻子团聚的日子不远了！”

问起是否有信心战胜疫情，他们是这么说的：“当然有信心！”“这是肯定的！一定的！”“我相信疫情肯定会过去的，我要坚持到疫情结束！”