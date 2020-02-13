进一步发动妇女守住社区 在联防联控第一线发挥半边天作用

连日来，全国妇联主席沈跃跃与全国妇联党组、书记处同志一道，认真学习、坚决贯彻习近平总书记对疫情防控工作作出的一系列重要指示和要求。2月11日，又深入学习习近平总书记在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时的重要讲话精神，进一步研究部署妇联组织疫情防控工作。沈跃跃强调，各级妇联要坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步发动和组织妇女积极参与社区疫情防控工作，发挥广大妇女、巾帼志愿者在落实社区各项防控措施，群防群治、联防联控中的积极作用，守护好家庭、守住社区；进一步推动各地妇联开展对奋战在抗疫一线的医务工作者及家属的关心关爱，组织巾帼志愿者做好对一线医务工作者家属送爱心菜，帮助他们解决老人、子女照顾等方面的实际困难；进一步加大党的爱民惠民政策宣传和推动落实力度，把党和政府对孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等给予的特别关心送到他们身边，加强科学防控、心理疏导等家庭防护宣传教育，开展“特殊时期特别家教”，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献力量。

学习中，大家一致认为，习近平总书记高度重视疫情防控，亲自指挥、亲自部署防控工作。在全国上下抗击疫情的关键时刻，习近平总书记在北京调研指导疫情防控工作，强调紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，为做好疫情防控工作进一步指明了方向，提供了重要遵循。全国妇联党组要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用，当好党和政府的得力助手，在前一阶段工作的基础上再接再厉，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，在引领服务联系妇女中将疫情防控工作落实落细，引导广大妇女和家庭坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，为奋力夺取疫情防控斗争全面胜利发挥半边天作用。

全国妇联要求各级妇联认真落实习近平总书记关于充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用的要求，在当地党委领导下，发挥妇联组织自身的优势和特点，把巾帼志愿者发动起来，把妇女群众动员起来，参与联防联控、群防群治，有效切断疫情扩散蔓延的渠道，使社区成为疫情防控的坚强堡垒；认真落实习近平总书记关于关心关爱广大医务人员的要求，总结推广地方妇联为疫情防控一线医务人员送生活必需品、提供心理疏导等好做法，在生活保障、心理干预中继续发挥妇联组织作用，让医务工作者心无旁骛地投入抗疫斗争；认真落实习近平总书记关于及时回应社会关切和舆论关注的要求，持续关注孕产妇、婴幼儿等群体需求，推动解决他们的实际困难，把党的关怀落到实处、送到群众身边；认真落实习近平总书记关于加强舆论引导工作的要求，深入宣传党中央决策部署、对湖北和武汉的关心重视，宣传各地妇联和广大妇女的爱心举措，宣传疫情防控中涌现出的优秀妇女特别是优秀女医务工作者典型事迹，普及疫情防控知识，坚定广大妇女信心，引导广大妇女和家庭依法防控，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量；统筹做好疫情防控和其他重点工作，在促进稳就业、保持经济社会稳定发展方面发挥妇联作用。（记者田珊檑）