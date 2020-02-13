奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利

既要坚决打赢疫情防控阻击战，又要把疫情对经济社会发展的影响降到最低，奋力实现今年经济社会发展目标，这是摆在全党全国人民面前的重大任务。

2月10日，习近平总书记在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时，强调要统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作，尽可能降低疫情对经济的影响，努力完成今年经济社会发展各项目标任务。各级党委和政府要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，抓住重点，统筹兼顾，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们要实现第一个百年奋斗目标，并为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。突如其来的疫情，必然会给不少行业和企业带来影响，给我们实现经济社会发展目标带来挑战。但更要看到，在党中央坚强领导下，全国已经形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，效果正在显现。综合分析形势，我们仍然要坚持今年经济社会发展目标任务，党中央决策部署的经济社会发展各项工作都要抓好，党中央确定的各项目标任务都要完成，不能有缓一缓、等一等的思想。

夺取双胜利，必须抓住重点、统筹兼顾。疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好疫情防控工作的同时，全面抓好改革发展稳定各项工作，统筹做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。既要深刻认识做好疫情防控工作直接关系经济社会大局稳定，必须坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战，又要密切监测经济运行状况，加强经济运行调度，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，围绕“六稳”做好应对各种复杂困难局面的准备和工作。

夺取双胜利，关键在坚定信心，不要被问题和困难吓倒。中国是个大国，韧性强、潜力足、回旋余地大。这次疫情对宏观经济运行的影响必然是阶段性、暂时性的，不会改变中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。同时对现实问题和潜在影响，我们要做到心中有数，积极进行应对。只要坚持底线思维，积极主动作为，我们完全有信心、有能力在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，继续坚决打赢脱贫攻坚战，确保全面建成小康社会圆满收官。

夺取双胜利，最重要的是把党中央决策部署落到实处。在做好疫情防控工作的前提下，要全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，加大金融支持力度，加大企业复产用工保障力度，用好用足援企稳岗政策。要加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目，调整优化投资结构，优先向疫情重灾区应急医疗救治设施、隔离设施等传染病防治急需的项目倾斜。要聚焦攻克脱贫攻坚最后堡垒，结合推进乡村振兴战略，以疫情防治为切入点，加强乡村人居环境整治和公共卫生体系建设。扩大消费是对冲疫情影响的重要着力点之一，要着力稳定居民消费，加快释放新兴消费潜力，更好满足居民健康消费需求。这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，着力补短板、强弱项，把我国制度优势更好转化为国家治理效能。

艰难困苦，玉汝于成。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，众志成城抗疫情，风雨无阻向前进，我们就一定能彻底战胜疫情，确保全面建成小康社会圆满收官，伟大祖国必将更加繁荣昌盛！

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 01 版）