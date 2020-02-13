当前，全国人民正在全力以赴打赢疫情防控阻击战。在这场战斗中，医院就是战场，医护人员就是战士。连日来，一个个不畏艰险、主动请缨的医护人员感动中国，全国各地的医疗队驰援湖北、冲在第一线让人动容。《中国医生》系列纪录片受到广泛关注也在情理之中。正如这部纪录片的宣传语“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”所传递，无数中国医生用救死扶伤和医道仁心的故事温暖着人心，传递正能量。

医疗题材纪录片是近年形成的一股创作潮流，产生了《急诊室的故事》《人间世》《生门》《手术两百年》等一批广受观众喜爱的优秀纪实类作品。其中既有传统电视台纪实栏目的坚守，也有新兴互联网视听平台的加入。可以说，不论在抗击新冠肺炎疫情的危急时刻，还是风平浪静的日常生活中，当下中国社会都迫切需要对医学和医疗体系有更多了解。为此，上述作品秉承现实主义的创作手法，揭示出社会热点背后的多元面向，从不同角度展现了医疗领域的科技前沿、社会影响和人文精神。

《中国医生》是上述创作潮流中的最新代表。它引发关注，首先在于它所蕴含的打动人心的力量。这既来自于病痛给普通家庭带来的冲击，也来自于医生与患者面对共同敌人凝结出的诚挚情感。疾病是对人类生命最严酷的拷问，它所带来的冲击不仅是身体和经济上的，还有心理和精神方面的。《中国医生》充分利用纪录片这一形式，对现实生活展开近距离地精准描摹。在第四集中，一位老年患者在手术前一天恰逢生日，儿子担心引发父亲的心理负担而忍住没有庆祝，原本预计8小时的手术进行了10个小时还没结束，家属的情绪也濒临失控……影片反映的这些现实常常能够唤醒观众自身生活的体验，进而引发情感共鸣。然而，疾病也教会我们更好地珍惜生命、直面困难、积极生活，这也是整部影片一直呼吁的。虽然题材足够吸引眼球，但创作者在拍摄和剪辑的过程中保持冷静，避免过度煽情，尽量通过对一个个治疗过程中医患之间共同努力的展示，鼓励人们坚强面对疾病，展现出文艺创作的态度和温度。

影片塑造了生动感人的中国医生群像。大量纪实性段落展现了当下医生们所面临的挑战和抉择，既有在应对疑难和重症过程中的判断、选择甚至是冒险，也有面对患者和家属的耐心、诚恳甚至是无奈。在第一集中，有一条长镜头完整记录了朱良付大夫用手机录制他和患者家属术前交流的告知确认环节，真实表现医生面对医疗过程不确定性时的无奈，但这并不影响他在寒夜一次又一次从家中赶赴急诊现场，在查房过程中他频频和患者开玩笑，用最简单的语句鼓励患者积极康复。第四集中的孙自敏大夫长期从事血液病治疗，她一度因为治愈率很低备受打击，甚至不想继续从事这个职业。但也正是这些人间疾苦让她立志一定要攻克难关，最终带领自己的科室成为世界上知名的脐带血移植中心。

医生凭借医术给患者带去治愈和慰藉，文艺作品通过故事给社会带来更多的信任和力量。这些真实、鲜活、普通的医生，让影片的弹幕和评论充满敬意。“我们是同一条战线上的战友，我们的共同敌人是疾病本身”，这些质朴的话语由拍摄对象讲述出来，更能引起共鸣。可以说，《中国医生》主动呼应了社会热点，通过贴近式的拍摄展现了医疗卫生领域的最新成果。同时，影片也弘扬了专业、诚实、信任、勇气，让我们能够切身感受到医者仁心的力量。这正是危难之际，他们勇于向着“战场”逆行的原因。

据了解，《中国医生》中的多位医护人员正在湖北抗击疫情的第一线，祝福他们平安凯旋。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 20 版）