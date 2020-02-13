惟愿疫情早退 人人健康归来

吴阿姨——

互相加油，顺顺当当过日子

“我出院啦，大家要配合治疗，赶紧康复出院，加油！”2月11日下午，在武汉大学人民医院，经过12天的治疗，59岁的吴阿姨出院了，回家隔离恢复。临走前，她在医院住院楼外，与楼内的住院患者互喊“加油”。

“到现在我都不知道是怎么染上的，我反复回想，可能是办年货时‘中招’的。”吴阿姨说。

1月30日，吴阿姨畏寒发热一周，体温高达39摄氏度，她急忙前往武汉市第五医院发热门诊问诊，医生建议她入院治疗。因为第五医院床位不够，最终她住进了武汉大学人民医院。“我很幸运，医生说再晚一天住院，可能就救不回来了。”吴阿姨说，感觉自己“像是重新活了一回”。

武汉大学人民医院感染科护士长谌利琴介绍，当时吴阿姨有发热、咳嗽、胸闷、气促等新冠肺炎典型症状，胸部CT检查显示，她的双肺呈病毒性肺炎改变。

感染科主任龚作炯带领由医生向龙奎、王鲁文组成的医疗组对吴阿姨精心诊治，持续进行抗病毒、抗感染等治疗，并实施提高免疫力、营养支持等综合治疗方案，吴阿姨病情逐渐稳定并好转。在两次核酸检测确认为阴性并复查胸部CT后，医务人员判定吴阿姨已达到出院标准。

“谢谢人民医院的医生救了我！”2月11日，吴阿姨在谌利琴的护送下出院回家，她对医务人员深表感谢。听说有人康复出院，住院楼里的患者纷纷表示祝贺，吴阿姨与楼内的住院患者互相鼓劲，互喊“加油”，为彼此增强抗击病毒的信心。

“惟愿疫情早日过去，大家都健健康康、顺顺当当过日子！”吴阿姨说。

张女士——

全力救治，医生照顾如亲人

“上午洗了个头，下午就感觉头疼，晚上就发烧了。”张女士回忆，自己发烧了一周，随后开始咳嗽。张女士今年46岁，老家在河南。她一家三口是在武汉华南海鲜市场做调料生意的，也住在附近。

发烧39摄氏度的张女士扛不住了，就去附近的诊所打针。打了两天针后仍没有退烧，诊所医生建议她去大医院做CT检查。1月1日，张女士核酸检测结果为阳性，随后，张女士进入武汉市肺科医院隔离治疗。“没想到我感染了新冠肺炎。”张女士难过地说。

“当时不了解这个病，所以不觉得害怕，以为只是重感冒。”张女士说，现在回忆起来仍心有余悸。好在她症状轻，经过精心治疗，病情很快得到了控制。

“我住了20天院。”张女士说，由于确诊早，当时医院床位还比较充足，她住院很顺利。“在医师和护士的精心救治下，住院几天后，我的烧退了，再过几天也不咳嗽了，呼吸也一天比一天顺畅。有医生护士在身旁，我心里有底。”张女士感激地说，“他们就像亲人一样照顾我，真的非常感激他们。”

与张女士一起在隔离病房治疗的还有4名病友。张女士回忆，有一个病友病情非常严重，他想放弃治疗。“他的孩子不断劝他，医生护士也开导他，我们这些病友也一起鼓励他。”张女士说，后来这位病友挺了过来，病情慢慢好转，最终也出院了。

“出院后，还要在家里隔离两周，生活用品都跟家人分开用，饭也自己吃。”张女士介绍，现在她的隔离观察期已过，已经能和家人一起吃饭了，“现在感觉生活挺幸福的。多亏了医生护士，给了我第二次生命！”

余女士——

疫情过后，摘下口罩再相会

“感谢人民军医挽救了我们的生命，你们不愧是人民子弟兵！”

2月5日下午，在武警湖北总队医院卫生防疫科感染病区门口，余女士和其他3名新冠肺炎治愈患者面带微笑，拉着医务人员的手，一一道谢。与刚来医院时相比，她的整个状态焕然一新。

1月13日，余女士到武警湖北总队医院发热门诊就诊，当时她已经发热5天，咳嗽2天。医院卫生防疫科感染病区主任吴淑坤初步诊断她为病毒性肺炎，当即将其收治入院并进行治疗。两天后，余女士的病情加重，喘气开始急促，余女士说，“我当时特别害怕，很紧张。”

“我们会想尽一切办法来治疗，您放心。”主治医师李靖不断地安慰余女士，看到李医生笃定的眼神，她的紧张情绪放松了一些。

随后，李医生又详细询问余女士症状、病史等情况，并进行多项辅助检查后，采取了抗炎、抗病毒、提高免疫力和中医调理等综合治疗方法。渐渐地，余女士的症状有了改善。因为一直没法确诊，余女士的心仍悬着。

随着新冠肺炎病例不断增多，武警湖北总队医院卫生防疫科结合余女士病情变化及辅助检查结果，将其列为疑似病例，迅速上报疫情防控领导小组。采集余女士咽拭子样本，送往武汉市疾控中心进行核酸检测。1月26日，余女士被确诊为重症新型冠状病毒肺炎。

管床医生和护士主动对余女士进行心理疏导。每天询问她的病情，还帮她打水送饭、转递衣物。余女士说，“李医生一天过来好几次询问我的病情，鼓励我不要太担心，给了我很大的信心。”

同时，武警湖北总队医院按照国家卫健委指导意见，对余女士在对症治疗的基础上，积极进行并发症和病毒感染治疗。2月5日，经过一系列的综合治疗，余女士体温正常天数达到10天，呼吸道不适症状完全消失，胸部CT检查显示炎性病灶基本吸收，并且连续两次病原核酸检测为阴性，符合国家卫健委确定的出院标准。

“待疫情过后，我们摘下口罩再相会。”余女士和其他3名新冠肺炎出院患者一起向医务人员作了一个承诺。离开医院前，余女士又转身对着一直照顾她的医生护士比了一个“胜利”的手势。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 06 版）