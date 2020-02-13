新冠肺炎是自限性疾病，不用治疗就可痊愈？

近日，在湖北省新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，武汉市金银潭医院院长张定宇介绍，新冠肺炎实际是一种自限性疾病。目前金银潭医院收治的新冠肺炎患者累计超过了1500例，绝大部分患者包括重症及危重症患者，经过各种氧疗、对症治疗和免疫调节治疗以后，均可以顺利出院，治愈率还是很高的，不必过分恐慌。

此语一出，一些人表示终于可以松口气了。但也有人不解，什么是自限性疾病，真的不用治疗就可以痊愈吗？

新冠肺炎可靠自身免疫力痊愈

“自限性疾病是指疾病在发生发展到一定程度后能自动停止并逐渐恢复，只需对症治疗或不治疗，靠自身免疫就可痊愈的疾病。”南方医科大学三级生物安全实验室主任赵卫教授在接受科技日报记者采访时说。

赵卫长期从事分子病毒学研究，2003年参与过抗击非典。他介绍说，按病毒在机体内滞留的时间，病毒感染可分为急性感染和持续性感染，像日常生活中常见的流感、登革热以及新冠肺炎都属急性感染，而乙肝、艾滋病等则属于持续性感染。病毒的急性感染一般属于自限性疾病，主要依靠机体的免疫力杀灭病毒，患者痊愈后病毒不在体内长期存活。

“绝大多数病毒感染性疾病通过自身免疫力是可以痊愈的，新冠肺炎也是如此，现阶段并没有特效的抗病毒药物。”赵卫说，这也是报道中很多轻症患者，因为自身免疫力比较强，可以靠免疫机制清除病毒，较快痊愈的原因。但也不能忽视的是，当病毒进入体内后，一些人的免疫分子很快响应，对病毒感染的宿主细胞进行过度攻击，从而引起超敏反应，造成肺部细胞被自身免疫力，而不是被病毒杀死，进而引发肺炎等严重症状，并可能继发感染其他的微生物。这时就要用一些抗生素、少量激素等药物，目的是适度降低免疫力，不让自身免疫力对体内被病毒感染的细胞攻击过快，从而缓解症状，阻止继发感染。

美国食品技术协会高级会员、科学松鼠会成员云无心也撰文指出，感冒就是最常见的自限性疾病。人感冒之后，会出现头痛、发热、无力、鼻塞等症状。这其实是人体免疫系统与细菌做斗争的体现，并没有什么药物或者治疗方法能够帮助身体缩短这个过程。但并不是说自限性疾病就不需要救治。如果症状较重，这种疾病就可能伤及人体其他机能，或者引发并发症，从而导致病情加重甚至死亡。如感冒，如果体温过高（一般把38.5℃作为标准），就可能造成其他身体损伤，需要降温处理，进行喝水、冷敷、洗澡、吃退烧药等对症处理。这些虽然并不能治愈感冒，但可以让身体不受到其他损伤，能够继续与病菌做斗争。

不必恐慌但也不可掉以轻心

“虽然新冠肺炎是自限性疾病，但也不能就此掉以轻心。”赵卫强调。

尤其是一些重症患者，赵卫解释，这些患者本身就有一些基础性疾病，如高血压、糖尿病以及一些其他并发症等，免疫力比较低，当病毒进入体内后，由于免疫力较差，免疫因子响应没有那么迅速，等免疫力激发以后，体内被病毒感染的细胞数量已经很多，免疫力激发后会大量破坏宿主细胞，表现出来的症状会很重，如呼吸不畅、器官衰竭等，如果不及时治疗，就很容易引发死亡。

“因此，这些人在医院就应该引起足够重视，进行支持疗法，如呼吸不畅要吸氧气、上呼吸机、移动心肺仪（ECMO）等，维持基本身体机能，等待免疫力渐渐清除病毒。”赵卫说。

云无心也表示，像感冒一样，不是感冒本身要命，而是高热以及它引发的其他问题要命。新冠病毒可能引发的症状更为复杂严重。报道中张院长说的“治愈率很高”，前提是“经过各种氧疗、对症治疗和免疫调节治疗”。也就是说，虽然没有办法从根本上解决病毒感染，但可以通过“治标”来维持人体生理机能正常运转，从而为免疫系统战胜病毒获得时间。反之，如果没有及时救治，那么病毒损害的身体机能以及并发症，都可能让人体的免疫系统失去与病毒抗争的时间。

云无心指出，自限性疾病治愈率很高，只是告诉人们不必过于恐慌焦虑——即便不幸被传染了，只要及时报告，积极配合治疗，那么绝大多数患者都能最终痊愈。但这并不是放松警惕的理由。因为死亡率虽低，但并不是零，0.3%的几率落在一个具体的人身上，对于个人来说就是不可挽回的100%。(本报记者 付丽丽)