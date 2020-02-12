侧记：从这个“超长”寒假中学到“更多”

人民网北京2月12日电 （记者崔元苑）在应对疫情、延迟开学背景下，如何做到“停课不停教,停课不停学”？这是当下广大学生和家长最为关注的问题。在2月12日的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部的相关负责人就教育系统疫情防控工作情况进行了充分解答。

安全是学生返校工作的基础前提，“为此，各类院校将进行错峰、错区域、错层次开学。”教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰对具体实施步骤进行了介绍。

为了解决延期返校前学生的居家学习，发布会上提及最多的就是“在线课程、网上教学”。为了应对疫情，教育部从1月30日就开始了技术平台的准备，国家中小学网络云平台将于2月17日正式开通并提供免费使用。平台将和中国教育电视台空中课堂，免费供各地自主选择使用。为了做好毕业生就业服务，教育部大力推进网上就业服务，打通相关平台与网站，共享岗位信息。在特殊时期，充分运用互联网、大数据、AI技术等将高效开启“无接触式”学习、工作新模式。

当然，在疫情关键阶段，支撑起这种应急教学模式质量和效果的，“正是几年来我们精心组织、精心培育、精心遴选的好老师的好课。”教育部高等教育司司长吴岩透露，推出的22个线上课程平台的2.4万门课程不是为应对疫情临时仓促制作上线的，这些课是有质量保障的，也是中国高等学校这几年来一直致力推动的教育教学领域的一场学习革命。

为了让这些好资源覆盖到农村边远贫困地区学生，特别是农村留守儿童，教育部要求电视频道播出资源要通达农村偏远地区，覆盖偏远农村网络信号弱以及有线电视没有通达的地区，给予更多支持。

在这场抗疫战斗中，没有人是局外人。教育部推出的在线课程资源中包含了新冠肺炎防疫有关知识、红色教育资源、专题教育资源等。面对新冠肺炎，养成健康的生活习惯、做好自我防护，对自然和生命树立敬畏之心，对公共卫生和安全有所思考，这样的教育和领悟丝毫不亚于学科课程的重要性。

“教育部将会同相关部门和各地及时评估疫情对组织考试可能产生的影响，审慎研究制定今年高考具体实施方案。”

“将尽快解决我国留学人员签证延期问题，最大限度减少入境限制措施带来的影响，保护我国留学人员合法权益。”

“原定近期举行自划线高校硕士研究生复试录取工作，有关招生单位博士研究生考试招生工作将推迟举行。具体工作安排由各相关招生单位所在地省级高校招生委员会指导下，结合本地、本单位疫情防控情况确定。”

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明天，发布会还会如期见面，我们期待听到疫情总体形势方面的一些积极变化。