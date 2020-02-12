《新冠肺炎相关知识公众掌握情况调查报告》发布 防治措施是主要盲区

人民网北京2月12日电 近期，中国医师协会健康传播工作委员会、中华医学会科学技术普及部、中国科技新闻学会健康传播专委会、中国医药卫生文化协会全民健康素养促进分会联合发布了《新冠肺炎相关知识公众掌握情况调查报告》（以下简称《调查报告》）。

《调查报告》指出，本次调查共回收2907份问卷，问卷内容包括调查对象基本情况、信息获取途径、对冠状病毒肺炎的认识及防治措施四个方面。

以下是《调查报告》具体内容。

新媒体为主要信息获取途径 传统媒体仍不可替代

通过调查了解到，当前公众获取新型冠状病毒肺炎相关信息的渠道既包括微信公众平台、微博、客户端等新媒体形式，也包括电视、报纸、杂志等传统媒体形式。调查数据显示，在以学生为主的高学历青壮年中，无论是农村还是城镇人口，人们了解冠状病毒肺炎的途径多半以新媒体为主，通过它们了解冠状病毒肺炎的人超过了调查人口的一半以上，其中占比为微信71.13%，微博57.74%，网站54.8%。传统媒体中，人们主要通过电视了解冠状病毒肺炎，占据调查人口的48.29%。微博、微信和客户端等新媒体因为简洁、快速、方便被青壮年视为了解冠状病毒肺炎的最佳途径。

部分公众对于健康谣言缺乏辨识能力 批判性健康素养有待加强

在此次调查中，发现仍存在不少数量的公众相信采用盐水漱口、房间熏醋、吃“达菲”“病毒灵”、吃抗生素、吃维生素C、饮高度酒、吸烟在肺表面形成一层保护膜、喝乳铁蛋白等方式可以有效预防或抑制新型冠状病毒感染，2%左右的公众认为喝板蓝根、燃放烟花爆竹可以有效杀灭新型冠状病毒，7%左右的公众认为出门只有带N95口罩才能防病毒。2%左右的公众相信吃香蕉会感染新型冠状病毒等健康谣言。这表明公众的批判性健康素养仍有待加强，应当主动做到不信谣不传谣，不要让谣言流窜。

防治措施是公众相关知识的主要盲区 应当予以重视

防治手段措施相关知识主要包括为口罩穿戴、错误防治方法列举以及正确防治方法列举。调查数据显示，在新型冠状病毒肺炎愈演愈烈的情况下，仍有99.28%的人知道应该戴口罩，却只有89.47%的人了解口罩的正确戴法。在调查问卷中列举出一些具有混淆性的措施，调查显示96%以上的人都了解一些错误的防护措施，但对避免盲目或不恰当的抗菌药物治疗，尤其是联合应用广谱抗菌药物认知程度较低。

综上所述，以上调查结果从侧面反映出公众对于新型冠状病毒感染的肺炎（2019-nCoV）相关知识掌握情况仍需进一步增强，相关健康素养亟待提高。同时，该调查也给健康科普工作者提供了新的思路，应当遵从“区域有侧重、途径选得当、内容有针对、防治重实用”的原则，及时开展相关健康科普宣传活动，提高公民对于新型冠状病毒的认知程度，向公众普及防治新型冠状病毒的正确措施，提升全民健康素养。