新型冠状病毒肺炎防护三字经
沈雁英 翟丽
编者按：新型冠状病毒感染的肺炎暴发以来，牵动着全国人民的心。如何做好科学防护，是每个人最关心的问题。近日，朝阳医院原副院长沈雁英、人民网翟丽编写《新型冠状病毒肺炎防护三字经》，引导大家正确看待疫情，保持健康心态，增强自身免疫，万众一心打赢这场战“疫”！
新型冠状病毒肺炎不可怕
不轻视 不恐慌
预防疫情好办法
预防三字经
勤洗手，常通风；
戴口罩，少外出；
多喝水，吃水果；
睡好觉，心平静；
强身体，防疾病。
缓解压力三字经
听音乐，唱歌曲，
看电视，阅书籍，
深呼吸，松身体，
想美景，叙友谊，
勤锻炼，多兴趣，
睡好觉，露笑意，
树信心，减压力，
战疫情，迎胜利。
合理膳食三字经
三餐饭，要吃好；
五谷粮，肉蛋类；
蔬菜鲜，壮脾胃；
水果甜，滋润肺；
葱姜蒜，驱寒凉；
荤素搭，粗细配；
多喝水，身体美；
吃的棒，少减肥。
做好隔离三字经
隔离时，不恐惊；
护自己，爱家庭；
分室住，勿亲近；
分餐吃，有距离；
勤洗手，多通风；
常消毒，讲卫生；
吃好饭，精力充；
睡好觉，心平静；
测体温，观病情；
及时报，心里明；
隔二周，方才行；
树信心，战疫情。
返城防疫三字经
返城前，莫侥幸；
测体温，观病情；
有问题，不前行；
路途中，心里明；
戴口罩，防疫情；
分散坐，心平静；
到达时，主动查；
疫区回，报实情；
需隔离，不恐惊；
重防护，安全行。
上班防疫三字经
上班后，莫放松；
少乘车，多步行；
办公室，勤消毒；
戴口罩，常通风；
勤洗手，讲卫生；
少开会，微信通；
少见面，多网络；
不握手，送温情；
莫共餐，错峰行；
众志城，中国赢。
儿童防疫三字经
孩子小，体不強；
疫情期，重防范；
家人们，要注意；
少搂抱，不亲吻；
接触前，先洗手；
外出服，要更换；
戴口罩，抱小孩；
分餐吃，防传染；
分床睡，才安全；
少外出，在家欢；
对玩具，要消毒；
若有病，先留观；
家长们，看表现；
观饭量，看睡眠；
若严重，去医院；
做防护，莫放松；
回家后，鞋衣换；
爱孩子，战疫情；
重防疫，小儿健。
采购食品三字经
非常期，少外出；
需采购，列名单；
肉蛋奶，高蛋白；
苹果梨，维C含；
大白菜，菜中王；
白罗卜，菜中剑；
洋葱头，抗菌素；
小土豆，葱姜蒜；
坚果类，豆制品；
菌菇类，种类繁；
杂粮配，大米面；
多食材，营养全。
釆购防疫三字经
疫情期，少外出。
要釆购，三五天。
不扎堆，错峰行。
外出时，做防护。
戴口罩，去商店。
就近去，短时间。
购物快，买的全。
回家后，把鞋换。
晾外衣，放菜篮。
勤洗手，多通风。
要消毒，不怠慢。
清水泡，洗几遍。
高温做，才安全。
慢性病防疫三字经
疫情期，慢病友；
药莫停，观病情；
高血压，不激动；
糖尿病，测血糖；
心脏病，防心梗；
三月量，有新政；
若取药，就近行；
适量动，饮食平；
写书法，想美景；
睡好觉，好心情；
做防护，莫看轻；
少出门，享天伦；
护自己，爱家庭。
感染后战胜疾病三字经
被确诊，不恐惊;
战病魔，有医生;
住院时，树信心;
做治疗，听指令;
配合好，心放松;
重三餐，睡眠安;
免疫力，筑长城;
中西医，难关攻;
身康复，出院行;
新病毒，定战胜。
气溶胶防疫三字经
现阶段，攻坚战；
空气中，有疫情；
非必需，不出门；
戴口罩，多步行；
选广阔，避狭窄；
人密处，谨慎行；
按电梯，用纸巾；
回家后，换鞋行；
外衣裤，晾干净；
勤洗手，常通风；
盖严盖，冲马桶；
远明火，用酒精；
莫放松，战疫情。
同舟共济
共同防疫
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