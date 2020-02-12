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教育部：延期开学期间 将开通国家中小学网络云平台

2020年02月12日16:46 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月12日电 （刘卿）在今日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，国家中小学网络云平台将于2月17日正式开通并提供免费使用。与此同时，中国教育电视台四频道通过直播卫星平台向全国传输有关课程。

吕玉刚说，教育部高度重视指导各地认真做好“停课不停学”有关工作，此前，教育部办公厅和工业与信息化部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，对中小学延期开学期间，“停课不停学”有关工作进一步提出意见。

“为支持各地做好停课不停学工作，教育部整合国家及有关省市和学校优质教学资源，在延期开学期间，开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂，免费供各地自主选择使用。”吕玉刚说。

针对平台课程包含的内容，吕玉刚介绍，平台资源包括新冠肺炎防疫有关知识、红色教育资源、专题教育资源、数字教材资源，以及从小学到普通高中主要学科课程的学习资源，课程时间约20分钟。

“国家中小学网络云平台将于2月17日正式开通，同时，中国教育电视台四频道通过直播卫星户通平台向全国传输有关课程。”吕玉刚表示，电视频道播出资源要通达农村偏远地区，覆盖偏远农村网络信号弱以及有线电视没有通达的地区。

(责编：刘卿、李栋)


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