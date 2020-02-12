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“老师都要制作直播课件？”教育部：“四不”表明态度

2020年02月12日16:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月12日电（欧阳易佳）“教育部推出22个线上课程平台，2.4万门课程，经过精心组织、精心培育、精心遴选，有质量保障。”在今日国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部高等教育司司长吴岩表示，教育部不提倡、不鼓励、不希望、不建议各高校在疫情期间要求每一位老师都制作直播课。

吴岩表示，2月4日，教育部发布《在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》，对高等学校停课不停教、停课不停学作出了9条措施安排。

他说，《意见》发布后，截至2月12日上午，共收到全国31个省市自治区和新疆生产建设兵团按照一地一策、一校一策要求提出的具体措施。74个教育部教学指导委员会提出了在线教学的指导方案和课程选用建议名单，还有教育部直属的75所高校提出了具体措施。

“我们要求课程平台从1月30日开始做技术准备，做了各种压力测试，保障在线教学能够顺利进行。在原先22个课程平台基础上，再推出一批经过认真筛选过的平台，把平台基数做大，避免在同一时间、同一平台、同一门课程出现拥堵。”吴岩说。

他说，在课程提供的形式上，提供包括慕课、spoc、虚拟仿真实验课等多种形式的课程；在内容上，有通识课、公共基础课、专业课、理论课、虚拟仿真课，覆盖了本科所有12个学科门类和专科高职18个专业大类，供高等学校教师、学生按照各自的教学计划、教学大纲选取。在管理上实行“四把关”，平台把关，学校把关，教职委把关、高教司把关。

(责编：刘卿、李栋)


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