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教育部：疫情期间暂停高校现场招聘 四方面发力毕业生就业

2020年02月12日16:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月12日电 （刘卿）“2020年全国普通高校毕业生约874万，同比增加近40万人。”今日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部高校学生司司长王辉表示，针对当前的就业形势，将加强网上就业服务、开拓就业渠道、强化重点帮扶、适当延长择业时间等举措。

王辉说，预计今年高校毕业生就业形势更复杂严峻。教育部针对防控疫情做好毕业生就业工作进行安排部署，重点做好四方面工作。

首先，加强网上就业服务。在疫情没有得到有效缓解之前，为防止大规模人员聚集，暂停教育系统举办的各类高校毕业生现场招聘活动。教育部将大力推进网上就业服务，教育部就业平台紧密联系省级就业平台、高校就业网和社会招聘网站，共享岗位信息，共同开展网上就业服务。

其次，大力开拓就业渠道。实施特岗教师计划、大学生村官、三支一扶、大学生志愿服务西部计划等基层项目。鼓励大学生参军入伍，落实基层就业学费资助等优惠政策，鼓励毕业生到基层就业、创业。建立校企合作对接平台，在重点区域、重大工程、重大项目、重要领域加强人才供需对接。

三是，强化重点帮扶。指导高校对建档立卡贫困家庭毕业生、身体残疾毕业生等群体提供“一对一”帮扶。开发一批线上就业指导课程，开通就业咨询热线，做好毕业生心理辅导工作。

四是，适当延长择业时间。对离校时未落实工作单位的高校毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年。

(责编：刘卿、李栋)


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