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北京协和启用三位一体门诊服务模式

2020年02月12日15:51 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月11日电 （王 璐） 自2月10日起，北京协和医院“全日线下门诊、各科专业性热线电话咨询、互联网线上咨询”三位一体门诊服务模式正式启用，线上线下双轨运行，多措并举缓解近期疫情管控对患者就医带来的影响。

2月10日，北京协和医院免费“线上发热咨询”服务正式开通。该服务依托于协和官方APP，首批开展咨询的医务人员来自呼吸与危重症医学科、感染内科、全科医学科（普通内科）、心理医学科、重症医学科、健康医学部和口腔科。在信息管理处和远程医学中心的配合下，线上咨询火爆异常，截至当天下午17：00，15位医生在线为近160位患者解答了关于新型冠状病毒肺炎的相关问题，受到患者一致好评。

北京协和医院有关负责人表示，将尽全力守住门诊患者服务阵地，不断拓展线上服务范围，完善线上线下双轨运行模式，打好疫情防控攻坚战。

自2月3日起，北京协和医院特别开设门诊相关事务咨询电话，接听解答患者咨询，处理患者各类诉求。为进一步方便患者，自2月10日起，全院各临床医技科室陆续在门诊期间开展电话咨询服务，指定专人接听处理，疏解患者不同需求。据统计，仅10日一天，门诊部及各临床医技科室接听热线近1300通。

▲工作人员在接听电话咨询

线上咨询如火如荼，线下门诊秩序井然。由门诊部牵头，在信息管理处、后勤保障处、保卫处等相关科处室的配合下，2月10日起，北京协和医院逐步恢复全日普通门诊，特需专家门诊继续关停。门诊区域严格落实“一医一患一诊室”的规定，着力解决患者刚性需求。诊室内，医务人员按照要求规范做好防护，患者按照预约分时段就诊，有效避免了候诊区人群聚集可能导致的交叉感染问题。同时，为进一步配合疫情防控需要，在信息管理处全力推进下，线下门诊电子病历近期也上线了疫情相关的“三史”询问模块，所有医生接诊患者后，书写电子病历时的首要步骤就是询问并记录“三史”，这将大大降低新型冠状病毒肺炎在普通门诊被漏诊的概率。

▲候诊区出入口的体温监测点

随着来院患者数量的增加，门诊防控工作压力也在加大。为积极应对随之而来的挑战，门诊部将继续严格落实门诊三级防控措施，加强门诊日常通风及消毒，严格执行门诊楼各出入口、各科候诊区出入口体温监测，严格落实门诊接诊环节询问“三史”，妥善安置门诊发热患者。

(责编：许晓华、李轶群)


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