中西医结合阻击新冠肺炎

2月10日，武汉一对感染了新冠肺炎的夫妻患者同时出院，其中妻子为重症患者。记者了解到，在他们治疗的过程中，一直坚持中西医结合治疗，效果显著。事实上，中西医结合治疗新冠肺炎的好消息正不断传来。

中西医结合抗疫，阶段性答卷令人振奋

记者从湖北省中医院获悉，1月26日，张先生和杨女士这对夫妻因发热、气喘、咳嗽，双双住进了湖北省中医院光谷院区肺病五科的隔离病房，随后确诊为新冠肺炎。

该院肺病五科负责人冯毅介绍说，入院时，妻子的状况比丈夫要严重，病灶面积大，有呼吸衰竭的表现，属于重症肺炎。医院迅速给这对夫妻进行抗病毒、抗炎的治疗和中医药治疗。

冯毅指出，重症患者就怕两件事，一个是死亡，另一个就是留下肺组织损伤、肺纤维化等并发症和后遗症，而中医药参与治疗，能很好地促进渗出的吸收，减少甚至解决肺功能损伤等后遗症。经过15天的中西医结合治疗，夫妻二人的病情逐渐好转，后经检测，均达到治愈出院的标准。冯毅说，这是我院首例重症新冠肺炎患者出院，不仅证明了中西医结合治疗新冠肺炎的效果，也给了我们莫大的信心。据了解，该院一直给患者采用中西医结合治疗。该院党委书记巴元明介绍说，截至目前，共有32名新冠肺炎患者在该院治愈出院，中医药参与的总有效率达到90%左右。

可以看到，中西医结合治疗交出的阶段性答卷让人倍感振奋。记者从国家中医药管理局了解到，已有越来越多患者应用中西医结合治疗。据悉，目前武汉市内10家中医医院已经全部用上了中医药，同时，武汉所有社区隔离点也已实现中药汤剂、中成药的全覆盖。

我国历代疫病防治，中医药均发挥作用

“其实，在突发性、流行性疾病的防治中，中医药有着其独特的优势。”中国中医科学院原院长、首席研究员曹洪欣强调，经过几千年的发展，在我国历代疫病的防治过程中，中医已经形成了一整套系统且独特的理论和实践体系。比如在汉代疫病流行时，有《伤寒杂病论》指导临床；明末清初大疫流行时，则有《温病条辨》卫气营血、三焦辨证等疫病防治理论与方法。总结我国历史上555次瘟疫流行状况，也正是因为有中医药的防治作用，才得以从未发生过西班牙大流感、欧洲黑死病等几千万人死亡的重大瘟疫。

不仅如此，新中国成立以来，在乙脑、流脑、出血热、SARS、甲流等流行性传染性疾病的防治中，中医药均发挥了应有作用。2003年SARS前期，我国内地患者死亡率高达15%，中医药介入后，死亡率降至6.53%。世界卫生组织专家通过实地考察，也充分肯定了中医药的重要作用。

记者了解到，此次新冠肺炎发生后，国家卫生健康委和国家中医药管理局就马上委派中医专家，前往武汉诊察病情。“在看诊中，我们发现患者的舌体偏胖大，有齿痕、厚腻苔甚至腐苔，反映湿浊之气很重。”国家中医医疗救治专家组组长、中国科学院院士仝小林指出，此次新冠肺炎是由寒湿之疫邪引起，病性上属于阴病，是以伤阳为主线。从病位即邪气攻击的脏腑来看，主要是肺和脾，因而在治法上，一定要针对寒和湿。

专家组在诊察时还发现，多数患者出现食欲不佳，甚至恶心、呕吐，腹泻、便秘等典型脾胃症状，因此提出在治疗时要注意调理脾胃。后经中医专家组与国内知名中医专家反复研讨，最终推出了现行的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中的中药诊疗方案。

仝小林强调，“一人一汤药，一人一辨证”是中医最理想的用药模式。但新冠肺炎传染性强，武汉疫情又如此严重，发病人数之多，抗疫时间之长，防护要求之高，医护人员已经疲惫不堪，靠中医一个一个把脉开方是不现实的。尽管用“通用方”加减这种方式不尽如人意，疗效也会低于一人一方的辨证论治，但在特殊时期，只能特事特办。

国家中医医疗队广安门医院组组长、广安门医院急诊科主任齐文升说，患者对中西医结合治疗的接受度还是很高的，多数人愿意服用医疗队开的中药。在服用了中药后，多数患者乏力、憋气、无食欲等症状有较为明显的改善。中央指导组专家组成员、北京中医医院院长刘清泉说，我们运用中医治疗疫病，综合西医的治疗方案和方法，在临床实践中证明了其的有效性。

中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦表示，中西医结合治疗对疫情防控很有利，随着治疗方案的优化和防控措施的加强，我们一定会战胜疫情。

对于新冠肺炎治疗，中医药要提早介入

随着中医专家组多方论证，中医诊疗方案不断优化，我们可以欣喜地看到，越来越多患者受益于中西医结合治疗。

中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、高级别专家组组长钟南山强调，对于新冠肺炎的治疗，中医药要提早介入，别到最后不行了才看。安徽中医药大学教授、龙砂医学流派代表性传承人顾植山也提出，新型冠状病毒虽为这次疫情的直接致病源，但《黄帝内经》对疫病的发生，有天、人、邪“三虚致疫”的理论，没有相应的运气条件，光有病毒是产生不了大疫情的。新冠肺炎疫情发生于岁气交接之际，又有三年化疫的伏邪因素，病机错综复杂又随时变化，故治疗亦需要察运因变，灵活机动。他认为，若能在早期进行正确的中医药治疗效果更好。

当下，国家中医医疗队也在继续奔赴武汉，为其提供中医医疗援助。据了解，国家中医药管理局依托中国中医科学院组建的首支国家中医医疗队，早在大年初一，就在黄璐琦的带领下驰援武汉。此后，由国家中医药管理局调集的100名中医医务工作者组成的第二支国家中医医疗队奔赴武汉，支援一线救治工作。2月10日，国家中医药管理局又组织了第三支国家中医医疗队，由来自天津、江苏、河南、湖南、陕西的中医专家及护理人员，共计209人组成。队员中，有中医师54人、护士152人、管理人员3人，主要来自呼吸科、感染科、急诊科、影像科、ICU等科室。10日上午，他们已分别从天津、南京、郑州、长沙、西安五地出发，乘火车前往武汉。抵达后，将重点参与方舱医院救治等工作。（记者 田雅婷）