红医精神为打赢疫情防控阻击战提供精神动力

在防控新冠肺炎的斗争中，成千上万的医务工作者响应党的号召，顽强拼搏、日夜奋战，展现了对党、对人民高度负责的精神面貌。这种壮举是以人民为中心，全心全意为人民健康服务的人道主义精神的时代闪光，是医德精神的时代闪光，也是红医精神在新时代的传承、弘扬。

所谓红医精神，即“红色医生精神”，它源于中国革命战争年代，红医精神是在人民卫生事业创建发展的战争年代里，广大医务工作者所形成的理想信念、价值取向、工作作风、专业技术等多维度的思想体系。它包括了政治坚定、对党忠诚的理想信念；救死扶伤，全心全意为人民健康服务的宗旨意识；埋头苦干、无私奉献的优良作风；技术优良、精益求精的工作作风。他们相辅相成，共同构成红医精神的本质内涵。

红医精神在炮火连天、枪林弹雨的战争年代，为广大红色医生抢救红军和人民群众生命发挥了重要精神支持作用；红医精神在中国革命、建设和改革时期，为保卫人民健康和生命安全保驾护航；同样，红医精神也将继续鼓舞新时代的红医传人不忘初心，牢记使命，发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，用他们无声的行为深刻诠释着红医精神的时代内涵。

在同新冠肺炎疫情的阻击战中，在无数医务工作者的艰苦奋战中，在人民生命安全的危机时刻，红医精神依然映射出它固有的时代价值、精神力量。

红医精神为战胜疫情提供精神引领。红医精神所蕴涵的不怕牺牲，坚定理想，追求胜利的信念，是战胜疫情的不竭动力和精神源泉。

红医精神为战胜疫情提供道德支持。广大医务人员以人民为中心，坚守人道主义的初心和全心全意为人民服务的宗旨，顽强拼搏，与时间赛跑，挽救人民的生命，维护人民健康的价值诉求，体现了弘毅精神，救死扶伤，全心全意为人民健康服务的道德内涵。

红医精神为战胜疫情提供精神动力。广大医务工作者汲取先辈们逢山开路、遇水架桥，克服重重艰难险阻，不屈不挠的精神和勇气，激励自己，努力拼搏，克服各种艰难险阻，竭尽全力，坚守在维护人民生命健康的战疫一线，直到最后胜利。

新时代，新作为。中国医科大学主动担当作为，牵头国内9所医学院校（部）联合编写了《红医精神概论》的教材，从理论、历史、实践及文化逻辑的视角，对红医精神做了挖掘、梳理和概括。旨在为赓续红医精神和弘扬红医精神，提供学习资源。

我们坚信，在党中央的坚强领导下，在全国人民的共同努力下，在广大医务人员的顽强阻击下，病魔必将被降服，胜利不久将会到来。

（赵群 中国医科大学马克思主义学院院长，教授，硕士生导师 中国伦理学会健康伦理分委会副主委，辽宁省思想政治教育研究会副会长。李恩昌 中国伦理学会健康伦理专委会执行主委，温州医科大学健康与生命伦理学研究中心主任、教授）