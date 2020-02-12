支付宝成立湖北医疗救援队生活物资保障组 首批已到达

全国各地医护人员陆续奔赴湖北支援抗击新冠肺炎疫情，他们在一线的工作和生活状况牵动着全国人民的心。

得知援鄂医疗队在前方出现生活物资紧缺的情形，支付宝2月12日宣布，已经成立湖北医疗救援队生活物资保障组，联动阿里经济体内的淘宝、天猫、口碑、饿了么等各方力量进行采购和配送，为援鄂医疗队解决生活物资紧缺问题，重点保障保暖和生活必需品两类物资。

远在湖北抗疫一线医护人员传回的信息显示，由于疫情紧急，大量医疗队奔赴一线时都比较仓促。加上受疫情影响和连日的降雨，当地物资供应条件有限。

为了让前线的白衣英雄们没有后顾之忧，收到前线物资紧缺消息后，支付宝迅速决定成立湖北医疗救援队生活物资保障组。据了解，目前支付宝已经紧急采购了40多种基础生活物资，总体分为保暖类物资和生活必需品两大类，涵盖电热毯、热水袋、棉拖鞋、脸盆、抽纸、电动理发器、毛巾梳子、洗衣液等品类。首批物资已于昨晚抵达武汉。

在此次为医护人员提供生活物资之前，阿里巴巴曾宣布设立10亿元专项基金,从海外直采抗击疫情紧缺的医疗物资。